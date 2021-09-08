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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية .. تفاصيل حول تعديل الحدود الدنيا والمصروفات

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية 2021 وذلك خلال اجتماعها وذلك مساء أمس ، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وهو خفض الحد الأدنى للتقدم بجميع كليات تنسيق الجامعات الخاصة 2021 بالإضافة إلى قرارات أخرى على النحو التالي:


- صدور قرار باستمرار تقدم الطلاب لكل الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى عبر الموقع الإلكتروني ، ووهو يستمر الساعة الخامسة مساء السبت القادم الموافق 11 سبتمبر 2021 ، بالإضافة إلى يمكن للطلاب الراغبين فيأن يعدلوا رغباتهم في ضوء الحد الأدنى بعد أن تم تعديله لكل كلية حتى انتهاء موعد هذه المرحلة.
- صدور قرار باستمرار كل كلية في أن تقدم الطلاب بجميع الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني.

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في اليوم الأول لمرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2021 .. إطلع على القواعد قبل التسجيل

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وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات مناقشة تطبيق الدلائل الاسترشادية المصرية لجراحة المسالك البولية

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اعرف مواعيد التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد تعديلها

 

وأوضحت الوزارة أنه يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لكل طلاب الثانوية العامة بالعام الحالي للتقدم في الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يرغب الطلاب الدراسة بها، كا تم حصر أعداد الطلاب الذين قد تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي.

وأشارت إلى أنه سوف يتم الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية مساء اليوم الأربعاء عن موعد إتاحة الفرصة للطلاب المتقدمين من قبل بتنسيق هذه الجامعات؛ وذلك لكي يعدلوا رغباتهم في ضوء الحد الأدنى بعد التعديل.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

كما أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يوجد هناك إقبال كبير من جانب الطلاب على الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.


وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، أنه يوجد فرص كبيرة لكل طلاب في المرحلة الثالثة وخاصة بشعبة علمي رياضة، مشيرا إلى أن وجود هبوط كبير في الحد الأدنى للكليات بالعام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

كما أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التنسيق قد انخفض بكليات المرحلة الثانية وذلك بنسبة تجاوزت الـ 11 % ووصلت إلى 22%.


وأضاف "عبد الغفار"، أن انخفاض مجاميع الطلاب هو السبب الرئيسي في تنسيق الجامعات العام الحالي، مما أثر على انخفاض المجاميع بشكل مباشر على الحدود الدنيا لكل الكليات.

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لطلاب المرحلتين الأولى والثانية سجل بـ "تقليل الاغتراب " .. عبر هذا الرابط

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في اليوم الأول لمرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2021 .. إطلع على القواعد قبل التسجيل

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اعرف مواعيد التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد تعديلها

وجاء انخفاض الحد الأدني لكليات الجامعات الخاصة :


الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون  علمي 63%
الطب البشري 85% 
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة  - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59% 
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية:

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء

الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %

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في اليوم الأول لمرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2021 .. إطلع على القواعد قبل التسجيل

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وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات مناقشة تطبيق الدلائل الاسترشادية المصرية لجراحة المسالك البولية

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اعرف مواعيد التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد تعديلها

وجاء خفض الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان :

الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية     أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

وتأتي مصاريف الجامعات الأهلية 2022 على النحو التالي :-

كلية الفنون الجميلة بسعر 50 ألف جنيه.
كلية العلوم الهندسية بسعر 69 ألف جنيه.
كلية علوم وهندسة الحسابات بسعر 69 ألف جنيه.
كلية العمارة بسعر 69 ألف جنيه.
كلية علوم وهندسة المنسوجات بسعر 58 ألف جنيه.
كلية الصناعات التكنولوجية بسعر 39 ألف جنيه.
كلية العلوم الأساسية المتقدمة بسعر 48 ألف جنيه.
كلية الغذاء والصناعات الغذائية بسعر 43 ألف جنيه.
كلية الزراعات الصحراوية بسعر 43 ألف جنيه.
كلية علوم التمريض بسعر 31 ألف جنيه.
كلية الدراسات القانونية بسعر 45 ألف جنيه
كلية العلوم الإدارية بسعر 46 ألف جنيه.
كلية السياحة والضيافة بسعر 40 ألف جنيه.
كلية الإنتاج الإعلامي بسعر 50 ألف جنيه.
كلية الطب بسعر 105 آلاف جنيه.
كلية طب الأسنان بسعر 97 ألف جنيه.
كلية العلوم الصيدلية بسعر 85 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي بسعر 63 ألف جنيه
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بسعر 39 ألف جنيه.
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بسعر 43 ألف جنيه.
كلية اللغات التطبيقية بسعر 43 ألف جنيه.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية


ونرصد لكم الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالى :

 

- الجامعات الأهلية:


جامعة الملك سلمان الدولية.
جامعة العلمين الدولية.
جامعة الجلالة.
جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.
جامعة النيل الأهلية.
الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

 

- جامعات بقوانين خاصة


العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
جامعات باتفاقيات دولية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الجامعة المصرية- اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).
جامعة إسلسكا.
جامعة برلين الألمانية بالجونة.
جامعة سنجور.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية


- الجامعات الخاصة:


جامعة دراية بالمنيا.
جامعة بدر.
جامعة حورس.
جامعة المصرية الصينية.
جامعة ميريت.
جامعة سفنكس.
جامعة 6 أكتوبر.
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
جامعة مصر الدولية.
جامعة فاروس بالإسكندرية.
جامعة النهضة ببني سويف.
جامعة المستقبل.
الجامعة المصرية- الروسية.
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
الجامعة الألمانية بالقاهرة.
جامعة الأهرام الكندية.
الجامعة البريطانية في مصر.
جامعة الجيزة الجديدة.
جامعة السلام.
الجامعة الفرنسية في مصر.
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
جامعة سيناء.
جامعة هليوبوليس.

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