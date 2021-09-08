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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالى: 25 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم "الأربعاء"، عن تسجيل 25 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية لتنسيق الجامعات رغباتهم حتى الآن للتحويل ضمن مرحلة لتقليل الاغتراب في أول أيامها.


وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

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من جانبه أوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.

التعليم العالي تنسيق الجامعات تقليل الاغتراب وزارة التعليم العالى الجامعات الحكومية

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