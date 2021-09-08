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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط دجاج ولحوم مجهولة المصدر ومخابز مخالفة بالعاشر من رمضان

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي حسن رئيس القطاع قام بالإشتراك مع الطب البيطري بحملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق بمدينة العاشر من رمضان وأسفرت الحملة عن ضبط  40 طبق دواجن مجهولة المصدر زنة الطبق نصف كيلو جراما داخل محل لبيع الطيور وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1282 جنح ا.د.ط ضد صاحب محل ع .ع .م  وإجمالي المضبوطات 20 كجم دواجن مجهولة المصدر.

 

وتم ضبط  30 طبق بانيه دواجن مجهولة المصدر بمحل لبيع الطيور بالمدينة وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1283 جنح ا.د.ط ضد صاحب المحل أ .إ .ج  وإجمالي المضبوطات 15 كجم بانيه الدجاج مجهول المصدر

 

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و تم تحرير محضر رقم 1284 جنح ا.د.ط ضد المواطن ا .ص .م   صاحب محل جزارة بالعاشر لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 5 كجم لحمة بالعظم وتحرير محضر رقم 1285 جنح ا.د.ط ضد المواطن م .خ .خ ضد صاحب محل جزارة بالمدينة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 5 كجم لحمة بالعظم وتحرير محضر رقم 1286 جنح ا.د.ط ضد المواطن م .ع .ح ضد صاحب محل جزارة بالمدينة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 5 كجم لحمة بالعظم.

الشرقية ضبط تحرير مخالفة مجهول المصدر رمضان حملات

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