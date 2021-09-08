طفل ميت وتوأمه في العناية.. عشرينية تعطي ابنيها أقراص والدهما السبعيني في الجيزة

شهدت منطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، واقعة غريبة بعد مصرع طفل وإصابة شقيقه التوأم بسبب تناولهما أدوية قلب وبروستاتا على يد والدتهما العشرينية.

الواقعة بتفاصيلها بدأت بتلقى الأجهزة الأمنية في الجيزة، إشارة من مستشفى أبو الريش للأطفال في الأول من سبتمبر الجاري، أفادت باستقبالها طفلين توأم في عامهما الرابع، مصابين بتسمم حاد، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين إصابتهما بالتسمم إثر تناولهما مجموعة من الأدوية الخاصة بوالدهما والمخصصة لعلاج القلب والبروستاتا.

تحريات موسعة أجريت في الواقعة برئاسة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت ملابسات ولغز إصابة الطفلين التوأم بالتسمم، ووفاة أحدهما وتعرض الآخر لوعكة صحية خطر وإيداعه العناية المركزة بمستشفى أبو الريش.

تفاصيل مصرع طفل وإصابة توأمه بالتسمم في العمرانية

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء عاصم أبو الخير، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن والد الطفلين يبلغ من العمر 79 عاما، توفت زوجته منذ سنوات وتزوج بعدها من شقيقتها وأنجب منها ثم انفصل عنها منذ 8 سنوات.

كما كشفت التحريات التي أجراها فريق المباحث برئاسة العميد أحمد الوتيدي، رئيس قطاع غرب الجيزة، زواج الأب من ابنه مالك العقار القاطن به، والبالغة من العمر 25 عاما "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بنسبة 58%، وأنجب منها طفلين توأم "عمر وعمرو"، وأن الأب يتناول أدوية خاصة بأمراض القلب والبروستاتا.

وتبين من التحريات برئاسة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، تفاصيل ما حدث يوم 1 سبتمبر، حين عاد الأب السبعيني من الخارج فوجد الطفلين في حالة إعياء شديدة، وحينما سأل زوجته العشرينية أكدت له إعطاءها أقراصا من الأدوية الخاصة به اعتقادا منها أنها منشطات وفيتامينات لهما.

وتوجه الأب وبرفقته الأم إلى مستشفى قصر العيني، وحال وصوله أخبروه في الطوارئ بأن المستشفى لا يوجد به أقسام للأطفال في أعمارهم، وقام بالتوجه لمستشفى أبو الريش للأطفال وحال وصوله تم إجراء الفحوصات الطبية للطفلين ومن ثم إيداعهما غرفة العناية المركزة عقب تبين إصابتهما بتسمم حاد بسبب تناول الأقراص.

وعقب مرور 8 أيام، أخطر المستشفى الأب بوفاة طفل من الطفلين وتواجد الآخر في العناية المركزة في حالة خطر.

تحرر المحضر اللازم، وتحفظت أجهزة أمن الجيزة على الأم العشرينية، وتباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.