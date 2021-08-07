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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد العثور على جثته.. البحث عن ابنة عجوز العمرانية وزوجها

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة العمرانية، ويجمع فريق البحث التحريات حول مكان تواجد ابنة العجوز وزوجها وسبب اختفائهما بفترة قبل العثور على الجثة. 

 

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته بالعمرانية. 

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة العمرانية، انتقلت على الفور وتبين العثور على جثة مسن في حالة تعفن. 

 

واشارت التحريات إلي أن المتوفى كان يقيم برفقته ابنته وزوجها واختفيا قبل فترة تخطت 15 يوما، فشكل اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه حيث تعتمد خطة البحث على فحص علاقات المجني عليه وبيان وجود خلافات له من عدمه بالإضافة إلى البحث عن ابنته وزوجها باعتبارهما مشتبه بهما، وتجري التحريات اللازمة لكشف ملابسات الوفاة. 

 

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي، بتشريح جثة العجوز لتحديد سبب الوفاة خاصة وأن الجثة كانت في حالة تعفن ولم يتبين من المناظرة الأولية مدى وجود إصابات من عدمه. 

 

كما عثرت الأجهزة الامنية بالجيزة على جثة طفل وسط المقابر بمدينة اطفيح، وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة. 

 

وتجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل في بداية العقد الثاني من عمره، مشنوقا، وملقي داخل المقابر في أطفيح بالجيزة، وطلبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف غموض وملابسات الحادث 

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفل ملقاة داخل المقابر بدائرة المركز. 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة الطفل "محمود ع ق" في بداية العقد الثاني من عمره، به آثار شنق وحز بمنطقة الرقبة ومبلغ بتغيبه وملقي داخل المقابر وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

جثة مسن حالة تعفن العمرانية ابنة العجوز وزوجها الجثة غرفة النجدة

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