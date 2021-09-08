محافظ المنيا يكرم 37 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، والبالغ عددهم 37 طالبا وطالبة، بشعبتيها العلمية والأدبية، وذلك في الاحتفالية، التي أقامتها المحافظة، حيث تم منحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق والتميز.
حضر الاحتفال، محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وأسر الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة.
أكد المحافظ، أن المنظومة التعليمية في مصر شهدت تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسي، وانشاء المنصات الالكترونية، بالإضافة الى رفع قدرات المعلمين، والتوسع في انشاء المدارس.
مشيراً الى أنه تم الانتهاء من انشاء 38 مدرسة خلال العام الدراسي 2020 /2021، بإجمالي 509 فصل دراسي، ويجري الآن العمل بـ 146 مدرسة، انشاء جديد وإحلال وتجديد 14 مدرسة، وتوسعة وتعلية 51 مدرسة، على أرض المحافظة، بما سيساهم في الحد من الكثافات داخل الفصول، لضمان تعليم أفضل لأبناء المحافظة.
أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة من المتفوقين، وبخاصة من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولي بتحدي، وإصرار وعزيمة، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، كما هنأ المحافظ أسر الطلاب، لما قاموا به من دور عظيم في الرعاية والدعم والارتقاء بمستوي الطلاب التعليمي، وتهيئة الأجواء والظروف التي أدت الى تفوقهم وحصولهم على تلك المراكز المتقدمة.
كما وجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة، لما بذلوه من جهد وأداء متميز، خلال العام الدراسي الماضي، والتي اتضحت من خلال ارتفاع معدلات نتائج أبنائنا الطلاب، على مستوي كافة المراحل التعليمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، نظراً لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
من جانبه هنأ نائب المحافظ، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، متمنياً لهم المزيد من التفوق والتقدم فى المستقبل، وأن يكونوا داعمين لمصرنا الغالية فى مختلف المجالات، ولمحافظة المنيا بصفة خاصة.
وأشار نائب المحافظ في كلمته للطلاب والطالبات إلى أهمية وضع هدف محدد والعمل على تحقيقه، مؤكداً أن بناء الوطن يحتاج إلى كل يد مصرية وطنية تعمل بجدية وإخلاص، وأن المرحلة القادمة في مسيرتهم العلمية، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة على طلب العلم، لافتًا إلى أن الدولة تضع نصب عينيها الاهتمام بالمتفوقين علميًا، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.
أوضح، محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن التكريم شمل 37 طالبا وطالبة بشعبتيها (العلمية والأدبية)، منهم 10 طلاب وطالبات بالشعبة (العلمية رياضيات)، و11 طالبا وطالبة بالشعبة (العلمية علوم)، و11 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، 4 طلاب من التربية الخاصة دمج (ذوي الهمم)، بالإضافة الى طالبة متفوقة من التعليم المجتمعي، والتي قد التحقت بكلية الطب.