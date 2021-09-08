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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يكرم 37 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة

محافظ المنيا يكرم
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، والبالغ عددهم 37 طالبا وطالبة، بشعبتيها العلمية والأدبية، وذلك في الاحتفالية، التي أقامتها المحافظة، حيث تم منحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق والتميز.

حضر الاحتفال، محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وأسر الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة.

أكد المحافظ، أن المنظومة التعليمية في مصر شهدت تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسي، وانشاء المنصات الالكترونية، بالإضافة الى رفع قدرات المعلمين، والتوسع في انشاء المدارس.

مشيراً الى أنه تم الانتهاء من انشاء 38 مدرسة خلال العام الدراسي 2020 /2021، بإجمالي 509 فصل دراسي، ويجري الآن العمل بـ 146 مدرسة، انشاء جديد وإحلال وتجديد 14 مدرسة، وتوسعة وتعلية 51 مدرسة، على أرض المحافظة، بما سيساهم في الحد من الكثافات داخل الفصول، لضمان تعليم أفضل لأبناء المحافظة.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة من المتفوقين، وبخاصة من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولي بتحدي، وإصرار وعزيمة، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، كما هنأ المحافظ أسر الطلاب، لما قاموا به من دور عظيم في الرعاية والدعم والارتقاء بمستوي الطلاب التعليمي، وتهيئة الأجواء والظروف التي أدت الى تفوقهم وحصولهم على تلك المراكز المتقدمة.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة، لما بذلوه من جهد وأداء متميز، خلال العام الدراسي الماضي، والتي اتضحت من خلال ارتفاع معدلات نتائج أبنائنا الطلاب، على مستوي كافة المراحل التعليمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، نظراً لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه هنأ نائب المحافظ، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، متمنياً لهم المزيد من التفوق والتقدم فى المستقبل، وأن يكونوا داعمين لمصرنا الغالية فى مختلف المجالات، ولمحافظة المنيا  بصفة خاصة.

وأشار نائب المحافظ في كلمته للطلاب والطالبات إلى أهمية وضع هدف محدد والعمل على تحقيقه، مؤكداً أن بناء الوطن يحتاج إلى كل يد مصرية وطنية تعمل بجدية وإخلاص، وأن المرحلة القادمة في مسيرتهم العلمية، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة على طلب العلم، لافتًا إلى أن الدولة تضع نصب عينيها الاهتمام بالمتفوقين علميًا، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.

أوضح، محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن التكريم شمل 37 طالبا وطالبة بشعبتيها (العلمية والأدبية)، منهم 10 طلاب وطالبات بالشعبة (العلمية رياضيات)، و11 طالبا وطالبة بالشعبة (العلمية علوم)، و11 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، 4 طلاب من التربية الخاصة دمج (ذوي الهمم)، بالإضافة الى طالبة متفوقة من التعليم المجتمعي، والتي قد التحقت بكلية الطب.

 

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