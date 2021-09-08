فنون تراثية وعروض أفلام في ثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، اهتماما من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم بزيادة الوعى الثقافى والفكرى.

قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة منها "السحجه، التحطيب، خطبونى يا أبوالحسن، التنورة، أمانة يا مراكبى، بتاو بلدنا" وذلك بقاعة الفنان الراحل عبدالله محمود الملوانى، والفرقة من تدريب محمد شحاته وتصميم وإخراج أسامة عبدالله الملوانى، كما أقيمت ورشة فنية بعنوان تعليم الرسم بألوان الخشب، ويختتم قصر ثقافة المنيا ورشة تعليم الخط العربى بالتعاون مع فريق نادرا تيم.

أقام قصر ثقافة أبو قرقاص محاضرة بعنوان "نبذ العنف والتطرف"، حاضرها جابر الزهيري، وتناول مظاهر العنف والتطرف، كما ناقشت مكتبة دلجا الثقافية كتاب بعنوان "خفايا قناة السويس"، بينما قدم قصر ثقافة مغاغة عروض سينما للأطفال منها فيلم "إمسك حرامى"، وفيلم وثائقى عن قناة السويس الجديدة"، بجانب محاضرة قدمتها جمعية الرواد بالقصر بعنوان "دور الشباب فى المشاركة الإجتماعية" حاضرها بهاء الدين ذكريا، وتحدث عن أهمية مشاركة الشباب فى جميع المجلات لدفع عجلة التنمية.

عقد بيت ثقافة شركة النيل محاضرة بعنوان "كيفية تنميه المواهب عند الشباب"، حاضرها محمد سيد، اخصائى تنمية بشرية، تحدث فيها عن أنواع المواهب وكيفيه تشجيعها وتنميتها بالطرق السليمة، وأن الجرأة فى اتخاذ القرار وعدم التخلى عن الثقة بالنفس وهى من أهم عوامل تنمية المواهب، كما أعدت مكتبة العمارية الغربية مسابقة معلومات عامة، وذلك لحث الأطفال وتشجيعهم على البحث والإطلاع وحب القراءة والمعرفة وتنمية قدراتهم وثقافاتهم، بينما قدم بيت ثقافة أبو جرج قراءة ومناقشة قصة بعنوان "خالد بن الوليد".