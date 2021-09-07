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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثاني أيام القافلة الثقافية لفرع ثقافة القاهرة بروضة بالسيدة

القافلة الثقافية
القافلة الثقافية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، القافلة الثقافية بروضة السيدة لليوم الثاني على التوالي،  بحضور مدير عام فرع ثقافة القاهرة.

وتضمنت محاضرة توعوية للأطفال عن "مخلفات البيئة وأضرار البلاستيك" للدكتورة إيمان البنداري عضو لجنة حماية الطفل، تحدثت فيها عن أضرار البلاستيك الصحية وكيف يمكن اختيار النوع الأفضل للاستخدام الآدمي، بجانب حوار مع الفتيات للحفاظ علي أجسادهن وكيفية التعامل مع أي موقف للعنف الجسدي، واختتمت المحاضرة ببعض النصائح الصحية العامة من أجل الحفاظ على صحة أفضل، كما قدمت القافلة عددا من الورش الفنية لسيدات الروضة من أجل بناء قدراتهم وتعليمهم بعض الحرف الفنية لتعزيز التمكين الإقتصادي، وأخرى للأطفال لإعادة تدوير خامات البيئة وعمل برواز تصوير، وذلك لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية، بجانب فقرة للتنورة التراثية.

أوضحت مدير عام ثقافة القاهرة، أن القافلة الثقافية لأبناء منطقة الروضة، هى رسالة حب واهتمام لأبنائها وأهاليها، ولتغير نمط الحياة بهدف تحقيق التنمية، فالثقافة أهم مؤشر لتحسين جودة حياتهم، وبناء الإنسان يعتبر البداية الحقيقية للتنمية المستدامة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى القافلة الثقافية بروضة السيدة مدير عام فرع ثقافة القاهرة مخلفات البيئة وأضرار البلاستيك

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