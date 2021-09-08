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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظة البحيرة

كلاكيت رابع مرة.. شاب يحاول الانتحار من أعلى برج محمول بكفر الدوار

محاول إنتحار شاب
محاول إنتحار شاب في البحيرة

أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه من فوق برج إحدى شبكات المحمول، بالقرب من شريط السكة الحديد  بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

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محاولة إنتحار شاب في كفر الدوار 

يذكر أن هذه هى المرة الرابعة التى يحاول فيها "سيد.أ" الانتحار من هذا المكان، و حاول العام الماضي الانتحار من أعلى برج شبكة محمول، ٣ مرات وتم إنقاذه من خلال قوات الأمن ومعرفة دوافعه.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من أهالي مركز كفر الدوار  يفيد بمحاولة أحد الأشخاص الانتحار من أعلى برج المحمول، بالانتقال والفحص تبين أنه الشخص الذى حاول الانتحار مرتين قبل ذلك من نفس المكان بسبب مروره بأزمة نفسية خلافات أسرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

محاولة انتحار شاب يحاول الانتحار كفر الدوار مركز كفر الدوار اخبار البحيرة

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