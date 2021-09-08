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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. شرط جديد لدخول المسجد الحرام غير لقاح كورونا

الصلاة في المسجد
الصلاة في المسجد الحرام

أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن أخذ الجرعتين من لقاح كورونا غير كافٍ لصاحبه لدخول المسجد الحرام وأداء الصلاة؛ ما لم يحجز تصريحا عن طريق تطبيق "اعتمرنا".

 

جاء ذلك في ردٍ على سؤال حول ماذا كان بإمكان الحاصل على جرعتين من لقاح كورونا الدخول للمسجد الحرام وأداء الصلوات دون الحصول على تصريح؛ لتجيب وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقولها: "لا بد من أن يتم حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة من خلال تطبيق اعتمرنا والحجز في الموعد المراد على حسب التوفر للمواعيد".

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وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت بيانا في وقت سابق  قالت فيه، إنه في حالة عدم وجود تصاريح فعالة للمستفيد من خلال تطبيق اعتمرنا ، والحجز في الموعد المراد على حسب التوفر للمواعيد، لن تكون هناك إمكانية من أداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم.


وأفاد البيان قائلا : إنه عند وجود تصريح للعمرة سواء في حال كان المعتمر داخل الحرم المكي أو لم يتم الوجود في وقت التصريح، فسيتم احتسابه كتصريح سابق ، ولا يتم إصدار تصريح آخر إلا بعد مضي 15 يوما على التصريح السابق، إذ إنه عند عدم الذهاب للعمرة يعد التصريح سابقا بعد انتهاء الوقت المحدد له وغير صالح للاستخدام، ويلزم الانتظار بحسب المدة المذكورة في التطبيق حتى يتم الحجز مجددا.


وأضاف البيان : أن تطبيق اعتمرنا لا يسمح بحجز أكثر من تصريح في الوقت نفسه، مع مراعاة المدة اللازمة بين كل تصريح وآخر، إذ أنه تم تحديد المدة الزمنية لتصاريح العمرة بـ15 يوماً بين كل تصريح وآخر، والصلاة في الروضة الشريفة بـ30 يوماً، في حين لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في الوقت نفسه، بل يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية.


وتابع البيان : لاسترجاع مبلغ خدمة النقل في تطبيق اعتمرنا، فإن ذلك يتم كالتالي: التوجه إلى الإعدادات، ثم تذاكر النقل ، ثم يتم إلغاء التذاكر غير المستخدمة، ويعاد المبلغ للحساب الذي تم منه شراء التذاكر خلال يومي عمل، وإذا تأخر عن ذلك فيتم الاتصال على مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة على الرقم (8004304444) أو (920002814) بشرط أن يكون الاسترجاع خلال 14 يوما من تاريخ الشراء.


يذكر أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة، بعد تحديث الحالة في تطبيق «توكلنا» إلى (مُحصّن بالجرعتين، أو مُحصّن متعافى، أو مُحصّن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما).

السعودية الحرم المكي المسجد الحرام وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا الروضة الشريفة تصاريح العمرة الصلاة

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