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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد يشارك في القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في فيينا

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

يشارك النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التي ستعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك غدا الموافق 9 سبتمبر الجاري.

 

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في هذه القمة تعزيزا لشراكته الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية والبرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

 

و‏اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات في نسخته الخامسة، والمُنعقدة ‏بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعضوية فيبي فوزى وكيل مجلس ‏الشيوخ، المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، كريم درويش رئيس ‏لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون ‏الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.‏


‏وعلى مدار يومين شهدت اجتماعات المؤتمر حضوراً مصرياً قوياً، وتمثيلاً بارزاً للدبلوماسية ‏البرلمانية، فى حضور أكثر من 100 رئيس برلمان ووفد برلمانى من مختلف دول العالم.‏


‏وانعقد المؤتمر تحت عنوان "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق ‏السلام والتنمية المستدامة للشعوب وكوكب الأرض"، وناقش خلال جلساته عدداً من ‏الموضوعات والقضايا الهامة التى تحظى بالاهتمام على الساحة الدولية، هذا وقد ألقى ‏المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة أمام المؤتمر حول المساواة بين ‏الجنسين، أكد فيها أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل فى تحقيق التنمية ‏المستدامة، كما أشار إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق تمكين حقيقى وجوهرى ‏للمرأة المصرية، وما صدر من تشريعات مثلت مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية ‏وضمان مشاركة أمنة لها فى الحياة العامة.‏


‏وعلى هامش المؤتمر، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدداً من ‏جلسات المباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من الدول الصديقة والشقيقة، تناولت بحث أهم ‏القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين مصر ‏وهذه الدول. ‏

 

ومن المقرر أن تنطلق غداً أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى ‏لمكافحة الإرهاب، فى فيينا، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس ‏النواب. ‏
 

برلمان مجلس النواب التنمية المستدامة مجلس الشيوخ البرلمان العربي

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