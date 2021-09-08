الزمالك: فصل عضوية الأبناء مستمر ودفع الاشتراكات بالغرامة بعد 30 سبتمبر

أعلنت إدارة نادي الزمالك أن العمل مستمر داخل إدارة الاشتراكات بخصوص إنهاء إجراءات فصل الأبناء وفقا للقرار الأخير الصادر من اللجنة التي تدير نادي الزمالك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

وطالبت إدارة النادي من الأعضاء ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات فصل الأبناء (من 21 إلى 25 سنة) للحصول على العضوية المستقلة

وأعلنت إدارة نادي الزمالك أن آخر موعد لتسديد رسوم اشتراكات تجديد العضوية للسنة الجديدة يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.

وأكدت إدارة النادي أنه بعد هذا التاريخ سيكون التسديد بالغرامة التي تعتمدها اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

يذكر أنه تم فتح باب تسديد رسوم الاشتراكات بدء من شهر يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر الجاري بدون غرامات.