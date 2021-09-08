سيد عبد الحفيظ: عاوز أقول كلمة لجمهور الزمالك عن الفوز بالدوري.. فيديو

هنأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جماهير نادي الزمالك بحصول الفريق الأبيض على بطولة الدوري الممتاز 2020 - 2021.

وقال سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" بقول لجمهور نادي الزمالك مبروك على الدوري وبنقول لجمهور الأهلي شكرا لأنه ساندنا بشكل كبير وبيفرحونا كتير".

وأضاف سيد عبد الحفيظ :" النادي الأهلي وفق في أشياء وأخفق في أشياء، وأتمنى أن يكون هناك مواجهة للأخطاء التي تحدث كثيرا في التحكيم".

اقرأ ايضا

الأهلي يغلق باب التفاوض مع جالاتا سراي لضم ديانج.. تفاصيل



وتابع سيد عبد الحفيظ :" لا أشكك في ذمة أي حكم مصري، والحكام المصرية من أفضل الحكام على المستوى الإفريقي ".

وتابع سيد عبد الحفيظ:" لازم نعترف بأنه كان هناك إخفاقات خارجية وكان هناك إخفاقات داخل النادي الأهلي أدت إلى خسارة الدوري ".

