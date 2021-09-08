"رجال سلة الأهلي" يفوز على طلائع الجيش في بطولة منطقة القاهرة

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 64-61.

وبهذه النتيجة تمكن الفريق من مواصلة عروضه القوية بعد أن كان قد تغلب على فريق مصر للبترول في الجولة الأولى بنتيجة ٦٧-٤٥.

ودفع الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني، بعدد من العناصر الشابة في اللقاء، إلى جانب تدوير اللعب ومنح الفرصة أمام الجميع للمشاركة في المباريات.