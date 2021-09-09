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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الطرق الصحيحة لاختيار زيت المحرك

زيوت المحرك
زيوت المحرك

تعتبر زيوت المحركات من اهم العوامل المساعدة التي تحافظ على عمر وسلامة محرك سياراتك ، لذلك لابد من اختيار انسب نوع من بين أنواعها المختلفة بالسوق للحصول على أداء جيد .

 

ولكن يقع البعض في خطاء اختيار زيت المحرك الخاطئ والذى ينتج عنه مشاكل كثيرة ، تصل الى حد فقدان محرك السيارة نفسه وتتعطل السيارة نهائيا .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على أنواع زيوت المحرك المختلفة ، ومعانى الأرقام المتواجدة على علب الزيت التجارية ، ولكن لابد وان يراعى مالك السيارة الرجوع إلى دليل استعمال السيارة ، لمعرفة كميّة الزيت المناسبة، ونوع الزيت المناسب لمحرّك السيارة .

 

1- زيت المحرّك التقليدي

 

وهو المُستَخدَم في أغلب السيارات والمنتشر في أغلب المحلّات المختصّة، وهو مناسب للسيارات التي يتم تغيير زيت محرّكها باستمرار وبدقّة، وللسيارات ذات المحرّكات الصغيرة نسبياً.

 

2- زيت المحرّك التقليدي الممتاز المحسّن

 

يعتبر زيت المحرّك التقليدي الممتاز المحسّن هو الزيت الذي تمّ اعتماده للسيارات الجديدة، وهو متوفّر بعدة أنواع بحسب اللزوجة، وعادةً ما ينصَح مصنّعو السيارات باستخدام زيت ذا لزوجة 5W-20 أو 5W-30 أو حتى 10W-30. وهذه الأنواع الثلاثة مناسبة للسيارات الخفيفة على الطريق.

 

3- زيت المحرّك الصناعي 

 

يعتبر هذا النوع ، هو المصنّع خصيصاً للمحرّكات فائقة التطور، وتكون ذات أداء أفضل، وطويلة الأمد، كما أنّها تعمل بفاعلية أكثر تحت درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة. لذا أسعارها تفوق ثلاثة أضعاف الزيوت التقليدية.

 

4- زيت المحرّك الصناعي المخلّط

 

وهو زيت تقليدي ممتاز محسّن بالأصل، لكن تم خلط كمية من زيت المحرّك الصناعي معه بنسبة معيّنة، ويوفّر حماية للمحرّك أثناء وجود أحمال كبيرة على المحرّك مع ارتفاع لدرجة حرارة المحرّك، وتنتشر بين سيارات الدفع الرباعي بكثرة.

 

5- زيت كثير الأميال: وهو زيت محسّن يعطي مسافة سير للسيارات أكثر باستخدام نفس الزيت.

 

اما معانى الأرقام المتواجدة على علب الزيت التجارية ، فهي خاصة بلزوجة زيت المحرّك ، وهو مقدار مقاومة السائل للتدفق، ويتم الإشارة لمقدار اللزوجة برمز *-*W حيث الرقم بجانب حرف الـ (W) يشير لتدفق الزيت على درجة حرارة 0 فهرنهايت (-17.5 درجة مئوية) .

 

و حرف (W) يرمز للشتاء (Winter)، وكلّما قلّ هذا الرقم (الذي بجانب حرف W) كلما كان الزيت أقل ثخناً (أرقّ) تحت درجة حرارة منخفضة. 

 

و الرقم الآخر، فيُشير إلى لزوجة الزيت على درجة حرارة 212 فهرنهايت (100 درجة مئوية) ويمثّل مقاومة الزيت لأن يرقّ على درجات الحرارة المرتفعة. مثلاً، زيت 10W-30 سيرقّ بشكل أسرع على درجات حرارة مرتفعة من زيت 10W-40.

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