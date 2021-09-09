أول أجنبي يعاون كارلوس كيروش فى منتخب مصر

كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن أول مساعد أجنبي في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، بقيادة مواطنه كارلوس كيروش، الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري، الذي أقيل، بعد العروض السيئة للمنتخب الوطني، والتعادل مع الجابون بهدف لمثله في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال «فينجادا» خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «ملعب البلدوزر»، الذي يقدمه الإعلامي مجدي عبدالغني، عبر قناة الشمس: «المدرب أوسيانو كروز ضمن 3 مساعدين للمدرب كارلوس كيروش في تدريب منتخب مصر؛ إذ عمل معه منذ 10 سنوات في مجال التدريب».



وأوضح المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر تملك لاعبين أقوياء، والدليل على ذلك الظهور القوى للمنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو 2020 الأخيرة.

وأشار نيلو فينجادا، إلى أن هدف المنتخب المصري هو تحقيق البطولة الأفريقية المقبلة، المقامة في الكاميرون، التي تقام في شهر يناير المقبل.