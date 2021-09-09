انتخابات المغرب .. الإعلان عن النتائج النهائية ونسبة المشاركة

قال وزير الداخلية المغربي اليوم الخميس، إن العملية الانتخابية مربت في ظروف عادية باستثناء حالات معزولة.

وأضاف وزير الداخلية المغربي خلال مؤتمر صحفي: " نسبة التصويت في الانتخابات على المستوى الوطني بلغت 50,35%".

وأشار الوزير إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار تقدم في الانتخابات البرلمانية بـ97 مقعدًا، وأن حزب العدالة والتنمية الإخواني حصل على 12 مقعد فقط.

وتابع: " النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعد في البرلمان".

وكانت الحملات الانتخابية قد انطلقت في 26 أغسطس الماضي لتستمر 13 يوما، يبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا من أصل نحو 36 مليون نسمة، وفق البيانات الرسمية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50.18 بالمئة على المستوى الوطني، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43 في المئة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية: "عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة.. باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت".

وبلغت نسبة المشاركة في الأقاليم الصحراوية المغربية معدلات مرتفعة، حسب بيان لوزارة الداخلية، إذ بلغت في جهة الداخلة واد الذهب 58.30 بالمئة، وكلميم واد نون 63.76 بالمئة، وجهة العيون الساقية الحمراء 66.94 بالمئة.

ويتنافس 31 حزبا وائتلافا على 395 مقعدا في الغرفة الأدنى للبرلمان. كما اختار الناخبون أيضا ممثلين عن 678 مقعدا في المجالس البلدية.

وأغلقت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش، الأربعاء، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم، في ثالث انتخابات تشهدها البلاد منذ إقرار دستور 2011.

