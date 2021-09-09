لتجنب كورونا.. نصائح لأولياء الأمور لشراء الادوات المدرسية للأبناء.. فيديو

قال دكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائى، إن هناك زيادة مستمرة فى عدد الاصابات بفيروس كورونا بسبب أهمال البعض وعدم التزامهم بالاجراءات الاحترازية.

وأضاف شريف حتة، خلال حواره ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن" الناس بتزهق وتمل"،ولكن الموضوع يتطلب منا إلتزام اكثر لانه يرتبط بحياة أولادك وأسرتك بالكامل.

وأشار أستاذ الطب الوقائى، إلى أنه لابد من الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والمحافظة على المساحة الكافية بينك وبين الناس، وارتداء الكمامة، وتعقيم كل الاشياء التى قمنا بشرائها بعد العودة إلى المنزل.

وفى سياق متصل، قال الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائى والصحة العامة، إن التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد، تتسبب فى مشكلات جلدية.



وأضاف أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر قناة " دى إم سي"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، ورحمة خالد، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاع شديد فى درجات الحرارة، وطالب المواطنين بالذهاب لـ متخصصين فى حالة تغير فى لون الجلد.



وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بتجنب السير فى الجو الحر، و العرض لـ أشعة الشمس مباشر، كما طالب من المواطنين بـ استخدام القطرة، معلقًا: " استخدام القطرة لا يضر، وفى مثل الدموع تقوم بـ ترطيب العين".