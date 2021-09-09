شوبير يكشف الراحلين عن النادى الأهلى.. ويحذر من كارثة بسبب "أجاى"

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أسماء اللاعبين الأقرب للرحيل عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير: "بالنسبة للإعارات، سعد سمير قريبا من الإعارة لمدة عامين إلى نادٍ جديد، وغالبا كريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم سينضمان لنفس النادي، على سبيل الإعارة أيضا".

وأضاف شوبير: "النادي الأهلي ترك كامل الحرية لـ سعد سمير بشأن مستقبله مع النادي، سواء بالاستمرار داخل النادي أو الرحيل، باعتباره أحد كباتن الفريق وله احترامه".

وتابع شوبير: "لم يتم حسم إعارة الثلاثي، بشكل رسمي حتى الآن".

وواصل شوبير: "جونيور أجاي ومروان محسن يتدربان مع الأهلي، لكن أجاي يمتلك عرضا من فريق "ليس قاهري“ صاعد حديثا، وإدارة الأهلي تدرس القرار المناسب بشأن مستقبله”.

واستطرد شوبير: "إذ لم يرحل جونيور أجايي، عن النادي الأهلي، غدا، على سبيل الإعارة، سيتم قيده في الفريق سواء، هو أو مروان محسن".

وأوضح شوبير: "وكيل أجايي يحاول تسويق اللاعب، للانتقال إلى بيراميدز أيضا، لكن المفاجأة أن اللاعب غير مرغوب فيه بشكل كبير، من بعض الأندية".

وأكمل شوبير: "حال وضٌع جونيور أجايي في قائمة الانتظار بالأهلي، ستكون كارثة، لأنه إذا اشتكى النادي للفيفا، بسبب هذا الأمر، سيفوز بالقضية".

بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

في سياق آخر، كشف مجدي عبدالغني نجم القلعة الحمراء السابق، كواليس اتفاق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط حول تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتنتظر جماهير القلعة الحمراء لإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد المدرب، مؤكدا أن محمود الخطيب، رئيس النادي، حسم ملف التجديد للأول، قبل مطلع الموسم الجديد، بهدف فرض حالة من التركيز والاستقرار داخل الفريق بصفة عامة، والجهاز الفني على وجه الخصوص.

وأضاف «عبدالغني» خلال حديثه ببرنامجه «ملعب البلدوزر»، المذاع على «قناة الشمس»، أن اتفاق الخطيب مع مجلس الأهلي ولجنة التخطيط للكرة على إعلان تجديد عقد موسيماني خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء بعدما كشف اتحاد الكرة المصري خلال الساعات الماضية عن ارتباطات الفريق الفترة المقبلة.

وتابع عبد الغني : «الخطيب حسم ملف تجديد عقد موسيماني، وسيجرى الإعلان عن المدة في أقرب فرصة، حتى لا يتشتت تركيز المدير الفني الذي رفض عروضاً منذ فترة لرغبته في البقاء مع الأهلي».