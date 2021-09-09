سخرية وتحدٍ وشراء حذاء.. تعرف على حكايات نجوم الفن مع كريستيانو رونالدو

بعد طلب سمية الخشاب مقابلته

عادة ما تحدث مواقف طريفة أو لقطات بين الفنانين وبعض لاعبي الكرة العالميين ، فبعد قيام الفنانة سمية الخشاب بممازحه جمهورها بسبب تواجدها في البرتغال ، حيث قالت إنها ستقابل كريستيانو رونالدو من أجل إجراء صفقات جديدة.

يرصد صدى البلد أبرز حكايات الفنانين مع كريستيانو رونالدو

سمية الخشاب :

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها من داخل المطار، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وعلقت سمية الخشاب علي الصورة، برسالة الي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، كاتبة: “أنا في البرتغال عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم ازاي”.

حذاء كريستيانو وهيفاء وهبي:

قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشراء حذاء خاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.. واشترت هيفاء الحذاء الموقع من النجم البرتغالي شخصياًَ والذي بيع في مزاد لصالح الأعمال الخيرية.

وكذلك حصلت هيفاء على الكرة التي استخدمت في المباراة النهائي لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وعليها توقيع نجوم المنتخب الإسباني بطل العالم.

تحدي مايا دياب:

وكان النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” قد أطلق مبادرة من أجل حث المتابعين على ممارسة الرياضة داخل منازلهم خلال انتشار “كورونا”.

وأكدت الفنانة اللبنانية “مايا دياب”، أنها قبلت تحدي نجم كرة القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بشأن تمرينات البطن خلال 45 ثانية.

وفيما يبدو أن النجمة اللبنانية قد نجحت بكسب الرهان، بعد أن حطـ.ـمت رقماً قياسياً عندما تحدت “رونالدو” نجم نادي يوفينتوس الإيطالي في أداء التمرين.

وشاركت الفنانة اللبنانية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة مقطعاً مصوراً، ظهرت فيه وهي تؤدي التحدي.

وبدت خلال التسجيل المصور أنها تجاوزت الخمسمائة عدة في تمرين البطن، موضحة أنها قبلت تحدي “رونالدو” في عمل أكبر عدد من تمرينات البطن في 45 ثانية.

كما تحدت “دياب” متابعيها في أداء هذا التمرين، داعية في الوقت نفسه جمهورها إلى الاقتداء بها حسب ما ذكرت، حيث قالت: “أنا مايا دياب قبلت تحدي كريستيانو رونالدو.. وأنتم كم عدة تستطيعون أن تعملوا بظرف 45 ثانية، شاركونا التحدي”.

سخرية محمد هنيدي :

أثار الفنان محمد هنيدي بتعليقه على صورة لـ كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم البرتغالي بصحبة صديقته، نشرها الأخير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، موجة من التعليقات الساخرة.

كريستيانو نشر صورة من داخل صالة الألعاب الرياضية، يحتضن فيها صديقته، معلقًا "انتهى العمل"، ليعلق هنيدي "امسح البوست يا فنان إحنا في رمضان".