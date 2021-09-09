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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 4.2 مليار جنيه

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية دشلوط – نزلة ساو

صدى البلد

 

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي وخطوط الطرد وشبكات الانحدار بقريتي دشلوط – ونزلة ساو بمركز ديروط بتكلفة 129 مليون جنيه لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروع ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز ديروط وقراه والذي بلغت تكلفته الإجمالية 4,2 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ مشروعات المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية ... رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس صابرعبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندس عبد الله زكريا مدير الاعمال الكهروميكانيكية بالجهاز والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز ومسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مشروع محطة رفع صرف صحي وخط طرد وشبكات الإنحدار بقرية دشلوط ونزلة ساو والذي يجري تنفيذه بواسطة مصنع حلوان بتكلفة 129 مليون جنيه واستمع إلى شرح لأهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع الذى يتضمن محطة رفع ومحطة رفع مساعدة وتابع أعمال حفر خط الطرد وشبكات الإنحدار بإجمالي أطوال شبكات 50 كم طولي وخط طرد بطول 9 كم ويخدم 19 ألف و433 نسمة وتم تنفيذ الشبكات بنسبة تنفيذ 16 % مشيدًا بمعدلات التنفيذ بالمشروع والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات مشددًا على مراعاة الضوابط والإشتراطات الفنية في التنفيذ ثم استمع إلى شرح لأهم مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بقرى مركز ديروط ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم اتخاذ خطوات جادة وتذليل العقبات أمام التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز ومدينة ديروط خلال الأسابيع القادمة وذلك خلال عدة اجتماعات تم عقدها بالديوان العام للمحافظة وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والبدء في تلافي الملاحظات وتذليل العقبات لتسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيله في أسرع وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى معيشة المواطنين تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة طبقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 مشيرًا إلى أن مشروع محطة معالجة صرف صحي ديروط يتم تنفيذه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم بتكلفه إجمالية حوالي 620 مليون جنيه حيث يضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي مشددًا على ضرورة الانتهاء من مراجعة كافة الشبكات وخط الطرد والطلمبات الخاصة بالمشروع والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لتشغيله تجريبيًا.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد محطة رفع الصرف الصحى حياة كريمة الريف المصري

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