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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الآثار يتفقد الجناح المصري المُشارك في معرض السياحة Leisure الدولي بموسكو

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار في موسكو

تفقد، ظهر اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال زيارته القصيرة للعاصمة الروسية موسكو، الجناح المصري المُشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين OTDYKH Leisure 2021 المُنعقد بموسكو، وتشارك فيه مصر كالدولة الشريك، ورافقه خلال الجولة السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا.

 

والتقى الدكتور خالد العناني خلال الجولة بمجموعة من العارضين المصريين المشاركين، وتحدث معهم عن آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الروسي بصفة خاصة.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العناني إلى أهمية المشاركة في المعرض هذا العام حيث تشارك مصر فيه هذا العام كالدولة الشريك مما يعكس أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسوق الروسي ولا سيما بعد استئناف حركة السياحة الوافدة منه إلى المنتجعات السياحية المصرية منذ 9 أغسطس الماضي.

 

وأضاف أن هذه المشاركة ستخلق فرص جيدة للـتواصـل بشكل أكبر وفعال مـع شركاء المهنة في السوق الروسي وتبادل الآراء ووجهات النظر لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر بشكل عام.

 

وقد حظي الجناح المصري المشارك في المعرض بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة وشهد إقبالاً ملحوظاً، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

 

كما حرص عدد من الزائرين بالمعرض على التحدث مع الوزير، وأعربوا عن مدى حبهم وشغفهم بالمقصد السياحي المصري وسعادتهم البالغة بعودة الرحلات الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، وقاموا بالتقاط عدد من الصور التذكارية.

 

وخلال الجولة، أجرى الوزير عدد من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من القنوات التليفزيونية في روسيا ومن بينها قناة روسيا ٢٤ الأوسع انتشارا والأعلى مشاهدة في روسيا، تحدث خلالها عن أحدث الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، وألقى الضوء على ما تتميز به مصر من تنوع كبير في المقومات السياحية بالمحافظات المصرية المختلفة.

 

ومن المقرر أن يقوم الدكتور خالد العناني خلال زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو بعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية مع كبار المسئولين الحكوميين في روسيا وكبري منظمي الرحلات السياحية الروسية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية. 
 

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وزير السياحة والاثار المعرض الدولي للسياحة والسفر موسكو مصر روسيا

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