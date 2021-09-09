عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم رسم البورترية للأشخاص.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم رسم البورترية
حكم رسم البورترية للأشخاص

حكم رسم بورترية للاشخاص ..قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء،أن رسم  البورترية والرسم باليد جائز وليس فيه شيء أما الحديث الذى ورد في الكلام عن التصاوير فهو عن التماثيل الملعونة واللعن هنا على التماثيل لأنها هي التي يمكن ان يكون هناك محاولة للنفخ فيها لتكون كالإنسان أي التماثيل الكاملة التي يكون فيها قصد لمضاهاة خلق الله لكن غير ذلك فهو مباح ولا يحرم .

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « ما حكم رسم البورتريه للاشخاص وخاصة للاشياء الحية أم حرام؟» عبر فيديو على موقع اليوتيوب  أن الرسم باليد او التصوير الفوتوغرافي جائز وليس فيه حرمة فرسم البورترية جائز حتى لو كان للإنسان أو للحيوان  لانه مسطح وليس به ظل كالتماثيل وليس حراما  .

حكم وضع صور الحيوانات والكائنات الحية على المفروشات

 الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم الرسم، على أقوال، فمنهم من ذهب إلى التحريم مطلقًا، ومنهم من ذهب إلى تحريم الرسم إذا كانت هذه الرسومات لكائنات حية تامة، ومن الفقهاء ذهب إلى الإباحة والجواز.

وأوضح «الورداني» خلال البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل صور الحيوانات على المفروشات حرام؟»، أن نرجح الإباحة إذا لم يكن الغرض من هذه الرسومات التعظيم، أو مضاهاة لخلق الله أو إظهار ما أمر بستره، ولا فرق في ذلك سواء أكان الرسم عن طريق الفوتوشوب أم باليد.

وأضاف أن صور الحيوانات على المفروشات جائزة، أي أنها مباحة وليست حرامًا، لأنها ليست الصور الممنوعة شرعًا، الصور الممنوعة شرعًا هي التماثيل الكاملة التي يمكن أن يُنفخ فيها الروح، أما الصور الفوتوغرافية أو المرسومة أو المنقوشة، وهي مثل الموجودة على الأطباق وما نحوها، فلا تكون محرمة.

وتابع: رسم الأشياء الحية والأشخاص جائز وليس فيه شئ أما الحديث الذى ورد أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» صحيح البخاري، فهو عن التماثيل الملعونة فاللعن هنا على التماثيل لأنها هى التى يمكن أن يكون هناك محاولة للنفخ فيها لتكون كالإنسان أي التماثيل الكاملة التى يكون فيها قصد لمضاهاة خلق الله لكن غير ذلك فليس هناك حرام.

 

حكم رسم البورترية للأشخاص حكم رسم الأشخاص هل الرسم من الكبائر حكم رسم الوجه بدون رقبة حكم وضع صور الحيوانات والكائنات الحية على المفروشات

ترشيحاتنا

بوتين: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خلق أزمة جديدة

الحلَ في اتفاق ملزم وعادل .. شكري يحذر: التوافق بشأن سد النهضة يجنب المنطقة ما لا يحمد عقباه

وزير الاتصالات: قواعد جديدة للتيسير على المواطنين فى الحصول على حقوقهم فى حرية الانتقال من شركة لأخرى

رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة التأمين الصحي الشامل

أخصائي التغذية العلاجية تكشف عن مراحل مهمة لكورس التخسيس

نوستالجيا.. خناقة بالشبشب وسقوط الجنين.. تفاصيل ضرب زبنات صدقى لـ ميمى شكيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة ترابية تضرب هذه المحافظة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة في عقد تدريب كيروش لـ منتخب مصر

حقيقة وفاة شاب داخل جيم بـ سكتة قلبية في فيديو واسع الانتشار|شاهد

الطقس يواصل تألقه.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

تهديد واحتجاز وتحرك أمني .. حكاية البلوجر إيفون نبيل مع زوجها النرجسي

الثوب الأطهر.. صيانة كسوة الكعبة طوال العام على مدار 24 ساعة.. صور

فيديو

صابونة لبن الحمير.. أحدث صيحات التجميل للحماية من التجاعيد و بتنور البشرة

الأهلي 6 والزمالك 1 وشعار نادي القرن.. ملخص حلقة سيد عبدالحفيظ مع أحمد موسى

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

اﻟﻤﺰﻳﺪ