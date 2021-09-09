بعد إطلاق المنصة الزراعية .. تعرف على مميزات الكارت الذكي للفلاح

قال الدكتور محمد يوسف المنسق العام لمنظومة الكارت الذكي للفلاح، إن كارت الفلاح هو عبارة عن وسيلة مثل الفيزا التي يستخدمها المواطنون للحصول على الراتب الشهري.

الكارت الذكي

و أضاف "محمد يوسف" خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز، أن الهدف الرئيس هو بناء قاعدة معلوماتية زراعية كبيرة تخدم القطاع الزراعي و الفلاح و الدولة المصرية و التجارة الداخلية و التصدير.

وأوضح المنسق العام لمنظومة الكارت الذكي للفلاح، أن وزير الزراعة قام منذ فترة بإطلاق المنصة الزراعية التى بها ٦ مليون فلاح والشركات المهتمة بالزراعة و البنوك و الجهات المصرفية .

و أكد محمد يوسف" ، أن الفلاح يشترى أفضل المستلزمات الزراعية الخاصة به و يبيع منتجاته من خلال تلك المنصة الزراعية و يستطيع أن يسوق منتجاته من خلالها.

و أشار إلى، أن الكارت الذكي يساعد على الحصر الزراعي ومعرفة معلومات كافية عن كل المحاصيل الموجودة على الأرض و معرفة الكميات المتوقعة و حساب المياه والسيطرة على كل المدخلات.