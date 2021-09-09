عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إطلاق المنصة الزراعية .. تعرف على مميزات الكارت الذكي للفلاح

الكارت الذكى للفلاح
الكارت الذكى للفلاح

قال الدكتور محمد يوسف المنسق العام لمنظومة الكارت الذكي للفلاح، إن كارت الفلاح هو عبارة عن وسيلة مثل الفيزا التي يستخدمها المواطنون للحصول على الراتب الشهري.

الكارت الذكي

و أضاف "محمد يوسف" خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز، أن الهدف الرئيس هو بناء قاعدة معلوماتية زراعية كبيرة  تخدم القطاع الزراعي و الفلاح و الدولة المصرية و التجارة الداخلية و التصدير.

 

وأوضح  المنسق العام لمنظومة الكارت الذكي  للفلاح، أن وزير الزراعة قام منذ فترة بإطلاق المنصة الزراعية التى بها ٦ مليون فلاح والشركات المهتمة بالزراعة و البنوك و الجهات المصرفية .

 

و أكد محمد يوسف" ، أن الفلاح يشترى  أفضل المستلزمات الزراعية الخاصة به  و يبيع منتجاته من خلال تلك المنصة الزراعية و يستطيع أن يسوق منتجاته من خلالها.

 

و أشار إلى، أن الكارت الذكي يساعد على الحصر الزراعي ومعرفة معلومات كافية عن كل المحاصيل الموجودة على الأرض و معرفة الكميات المتوقعة و حساب المياه والسيطرة على كل المدخلات.

محمد يوسف الكارت الذكي للفلاح القطاع الزراعى التجارة الداخلية المستلزمات الزراعية المنصة الزراعية

ترشيحاتنا

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

شلل مؤقت|الأدوية الأوروبية تحذر: متلازمة جوليان بار عرض جانبي لـ لقاح أسترازينكا

الرئيس الفرنسي يودع "بولموندو" كنز الدولة الوطني إلى مثواه الأخير

بمناسبة عيده اليوم.. مزايا عديدة للفلاح المصري في قانون الري الجديد

اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الكامل لـ جهاز المنتخب الوطني

وزير الأوقاف: الدول الراعية للإرهاب تمثل الخطر الأكبر على الأمن العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار عاجل من رئيس وزراء إسرائيل بسبب هروب الأسرى من سجن جلبوع

عاصفة ترابية تضرب هذه المحافظة

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

تهديد واحتجاز وتحرك أمني .. حكاية البلوجر إيفون نبيل مع زوجها النرجسي

فيديو

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

صابونة لبن الحمير.. أحدث صيحات التجميل للحماية من التجاعيد و بتنور البشرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ