مصطفى بكري: هروب الأسرى الفلسطينيين صفعة قوية على وجه الاحتلال الإسرائيلي

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن هروب 6 من الاسرى الفلسطينيين، من داخل السجون الاسرائيلية، هي بمثابة صفعة قوية على وجه الاحتلال الاسرائيلي .

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن حادث الهروب دفع الأسرى الفلسطينين في السجون الأخرى لعمل انتفاضة، مشيرا إلى أن هناك حالة غليان بين الأسرى.

وتابع مصطفى بكري، أن هناك عمليات القمع والتنكيل بعد الممارسات الصعبة داخل السجون الإسرائيلية، تجاه الأسرى، مطالبا المجتمع الدولي أن يتدخل.

تفاصيل مثيرة

كشف موقع اكسيوس الأمريكي، تفاصيل مثيرة للغاية حول عملية فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي.

وقال الموقع إنه في ليلة الأحد عند حوالي الساعة 1:30 صباحا، فر السجناء الستة عبر نفق بدأ في حفرة تحت الزنزانة رقم 5، وانتهى على بعد 50 قدما على الجانب الآخر من جدران السجن.

وتابع أنه بعد ساعة ونصف من فرارهم، وصلت إلى الشرطة التقارير الأولى عن الأسرى من مزارعين لمحوهم واشتبهوا بهم، وبعد ساعة فقط اكتشف حراس السجن من هم السجناء المفقودون.

وأضاف الموقع الأمريكي أن عملية مطاردة ضخمة بدأت صباح يوم الإثنين لتحديد مكان الفارين.

وقبل 24 ساعة من فرار الأسرى، طلب زكريا الزبيدي، عضو حركة "فتح"، تبديل الزنازين والانتقال إلى الزنزانة التي كان يحتجز فيها خمسة من معتقلي حركة الجهاد الإسلامي، مضيفا أن هذا الطلب "كان غير عادي لكنه لم يثر أي شكوك".