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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

معرض أهلا مدارس .. 210 عارضين على مساحة تصل إلى 3000 متر

صدى البلد

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن معرض أهلا مدارس يضم عدد العارضين فى المعرض سيصل إلى 210 عارضين على مساحة تصل إلى 3000 م2.

 

معرض أهلا مدارس في مدينة نصر

وأشار خلال لقائه بالعارضين بالوزارة إلى أن المعرض الرئيسي سيكون بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر وسيكون فى الفترة من السادس عشر من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر مشيراً إلى مشاركة اغلب شعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهى شعبة الادوات الكتابية والمدرسية وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية وشعبة الملابس الجاهزة وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 

وأكد الدكتور على المصيلحي أن معرض أهلا مدارس سيشمل كل احتياجات طلاب المدارس فى أقسام وتشمل (أدوات مكتبية وكتابيه والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة الى الادوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلى).

وخلال اللقاء أكد  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام بتلك المعارض باعتبارها إستراتيجية تستهدف بها الدولة التخفيف عن المواطنين فى المناسبات مشيراً إلى أن توجيهاته تقضى بنشر تلك المعارض فى كل المحافظات وبالمراكز وكذلك المدن.

 وأضاف  المصيلحي أن هناك تنسيق بين السادة المحافظين والغرفة التجارية بكل محافظة لتحديد الاماكن لإقامة معارض بغالبية محافظات الجمهورية، وبنهاية كلمته أثنى السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تعاون الاتحاد العام للغرف التجارية فى اقامه تلك المعارض سواء بالمعرض الرئيسي أو بالمعارض الفرعية بالمحافظات مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي فى النهاية لصالح المواطن الذي يستفيد من التخفيضات الموجودة بتلك المعارض.

 

وأشار احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير أن المعرض هذا العام سيكون نموذج جيد ومتنوع كالمعارض التي تمت فى الاعوام السابقة من حيث التخفيضات وكذلك الجودة، وأكد كمال أن فكرة اقامه المعارض فى مكان واحد توفر كل احتياجات المواطنين وتوفر علية عمليات الانتقال من مكان لأخ.

 كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا، والتأكيد على ارتداء الكمامات وكذلك قياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.

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