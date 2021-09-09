وزير العمل الليبي: أتمنى من مصر إعادة فتح سفارتها في طرابلس

قال الوزير علي العابد الرضا، وزير العمل الليبي، اننا مستعدون لإستقبال العمالة المصرية فى اى وقت، مؤكدا أن دخول العامل بطريقة رسمية يحميهم من اى ابتزاز او تهديد.

وأضاف علي العابد الرضا، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الذين يتعرضون للخطف هم ضحايا عصابات الهجرة غير الشرعية، مشيرا “ندعو كل العمال أن يكون دخولهم إلى ليبيا عن طريق المنافذ الرسمية”.

وتابع علي العابد الرضا، أتمنى من الحكومة المصرية إعادة افتتاح سفارة مصر في طرابلس، مؤكدا

أن وقوف مصر إلى جانب ليبيا تاريخي.

ليبيا مقبلة على إعمار

وأشار علي العابد الرضا، أن ليبيا مقبلة على إعمار ولا يمكن تنفيذ ذلك بدون العمالة المصرية.



