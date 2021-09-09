إسماعيل عبدالغفار: اختيار الجامعة يجب أن يتم على هذا الأساس ..فيديو

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه يجب أن نحسن اختيار الكلية بما يتوافق مع قدراتنا، معقبا: "لا بد من البحث عن الجامعة التي تهتم ببناء شخصية متكاملة للطالب".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "القضية لم تعد قضية درجة في امتحان الثانوية العامة، أو تقدير في مرحلة من مراحل الكلية.. التميز والتفوق والإبداع مطلوب لكن يجب أن ننظر للتخصص الذي يتوافق مع قدراتنا وإمكانياتنا".

وأشار: "الجامعات الحكومية في مصر في تطور مستمر وهناك جامعات خاصة كثيرة ومتميزة"، لافتا: "الأكاديمية العربية ضمن هذه المنظومة، ونسعى دائما لأن نكون أحد عناصر نجاح حلم الدولة المصرية".



إسماعيل عبدالغفار: لدينا جيل يستطيع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر.. فيديو



قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إننا نتبني 5 آلاف شاب وفتاة داخل الأكاديمية معقبا: "يتنافسون ويغلب عليهم حالة الشغف والحب للمستقبل وبنائه".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "لدينا شباب رائع ومبهر، وقادر على التحدي يرسم مستقبله بيده نستطيع أن نبني عليه مستقبل مبهر لمصرنا الحبيبة"، لافتا: "نبني جيلا قادرا على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر من خلال المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات".

وأشار: "هذا الشباب نستطيع من خلاله أن نبني مستقبلا مبهرا لمصرنا الحبيبة، وهؤلاء الشباب أثبتوا أن هناك جيلا يستطيع أن يحافظ على المكتسبات التي حققتها مصر.. وأنا متفائل بهؤلاء الشباب".

