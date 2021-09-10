أخبار التعليم|جامعة عين شمس: تطعيم 13 ألفا بلقاح كورونا.. نتيجة التقديم في مدارس المتفوقين.. قبول 1950 طالبا بالعام الدراسي الجديد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، بدء تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا استعدادا للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ .



طارق شوقي: تعاون مهم مع وزارة التضامن في مرحلة ما قبل رياض الأطفال

اختتم منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى 2021 جلساته بجلسة ختامية ركزت على الجهود المصرية ودورها في التنمية.

تنسيق الجامعات 2021 … ينتظر طلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى و الثانية من التنسيق نتيجة تقليل الاغتراب التي بدأت صباح اليوم والتي ستنتهى يوم الأحد القادم .



قافلة طبية للكشف المبكر عن الإعاقات البصرية بنادى النيل في المنصورة

نظم مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، اليوم الخميس، بنادى النيل بالجامعة " قافلة طبية تتضمن عيادات متنقلة للكشف على ذوى الإعاقة وأسرهم للوقاية من الإعاقات البصرية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem .

أكدت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ومدير مكافحة العدوى، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا.