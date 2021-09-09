أمن أسوان يسيطر على تداعيات مشاجرة بين عائلتين

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان فى السيطرة على تداعيات المشاجرة والاشتباكات التى اندلعت مساء الخميس بين عائلتين بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو شمال أسوان.

وكانت قد شهدت المشاجرة والتى إستخدم فيها أسطوانات البوتاجاز تعرض نحو 5 منازل لإشتعال النيران، بجانب مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 أخرين.

فيما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الأسلحة وأسطوانات البوتاجاز، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، واشتعال النيران فى عدد من المنازل، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع المشاجرة للسيطرة على الموقف.

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وتجدر الإشارة إلى أنه نشبت المشاجرة بين عائلتين، وبدأ الخلاف بين زوج من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية، ثم تطور الخلاف بينهما لتدخل افراد العائلتين، حتى تطورت الاشتباكات إلى حد استخدام الأسلحة واسطوانات البوتاجاز وإشعال النيران فى عدد من المنازل بقرية المنصورية، ووقوع وفيات ومصابين من الطرفين.

وقام الطرفان بإطلاق النيران بالأسلحة وأنابيب البوتاجاز القابلة للاشتعال، وقامت إحدى العائلتين بإشعال النيران في نحو 5 منازل للعائلة الأخرى مما أدى إلى إنفجار أنابيب الغاز الموجودة داخل هذه المنازل، وانتقل إلى مكان الحادث القيادات الأمنية للسيطرة على الموقف، كما انتقلت سيارات الحماية المدنية لحماية الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة بالأهالي وإطفاء الحرائق المشتعلة ، وجاء من بين أسماء الوفيات كل من رجب.أ.ح 26 سنة ، وناصر .أ.ح 30 سنة ، فيما جاء من بين أسماء المصابين زين .م 20 سنة .

وكان قد لقي طفل غي العاشرة من عمره مصرعه غرقًا أثناء قيامة بالتدريب داخل حمام للسباحة بأحد الملاهي بمدينة أسوان الجديدة.

وكان قد تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بغرق طفل داخل حمام السباحة اثناء تدريبه حيث انتقلت سيارة إسعاف والأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين غرق طفل يدعى م. ح.م. صاحب الـ 10 سنوات، مقيم بأسوان الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة العمومية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وكان قد تقدم الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للقيادة السياسية والقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تقدم بالشكر أيضاً لدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتجديد الثقة الغالية قائمأ بأعمال رئيس جامعة اسوان بتاريخ 6/9/2021.