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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجديد الثقة لأيمن عثمان للقيام بأعمال رئيس جامعة أسوان

الدكتور أيمن عثمان
الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان

تقدم الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للقيادة السياسية والقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  كما تقدم بالشكر أيضاً لدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتجديد الثقة الغالية قائمأ بأعمال رئيس جامعة اسوان بتاريخ 6/9/2021.

 

وتقدم الدكتور أيمن عثمان بالشكر والتقدير والعرفان عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين وطلاب الجامعة الذين تحملوا المسئولية فى رفعة اسم الجامعة عاليا لتتصدر مكانتها بين الجامعات العالمية والمصرية .

 

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والجدير بالذكر كان قد سبق أصدر القرار الجمهوري رقم 1955 لسنة 2017 بتعين الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان أبوزيد نائبا لرئيس جامعة أسوان لشؤن الدراسات العليا والبحوث لمدة أربع سنوات، كما كان يشغل الدكتور أيمن عثمان عميد لكلية الهندسة، وحصل الدكتور أيمن محمود عثمان على درجة الدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995 في تخصص هندسة الطرق والمطارات وقد عمل مستشارا لوزارة المواصلات بالسعودية في مجال صيانة الطرق والكباري.

 

وشغل العديد من المناصب الإدارية بجامعة أسوان بدء من رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ثم وكيلا بالكلية للدراسات العليا وانتهاء بمنصب عميد الكلية لفترتين متتاليتين من عام 2011 حتى 2017 ثم نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ثم قائما بأعمال رئيس جامعة أسوان.

 

هذا وشهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نهائي بطولة دورى حياة كريمة لمراكز الشباب على ملعب نادى أسوان الرياضى في لعبة خماسيات كرة القدم وذلك على مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة. 

حيث رافق المحافظ نائبه أحمد شعبان ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى اللواء أحمد سليمان رئيس النادى ، وفتحى عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية للشباب والرياضة. 

 

وقد قام محافظ أسوان بتسليم كأس البطولة لفريق مركز شباب اللديد بإدفو والذى حصل على المركز الأول ، في حين حصل على المركز الثانى فريق مركز شباب الديوان بنصر النوبة ، بينما حصل على المركز الثالث فريق مركز شباب الرغامة البلد بكوم أمبو. 

ووجه اللواء أشرف عطية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة التنموية " حياة كريمة " التي ستصل بمستوى المعيشة داخل الريف المصرى بشكل لائق لا يقل عن نظيره في المدن الكبيرة ، لتكون القرية جاذبة للخدمات والإستثمارات. 

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان جامعة اسوان

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