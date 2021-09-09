لاستبدالها بـ الربع نقل.. ترخيص 60 سيارة 7 راكب تعمل بالغاز الطبيعي بقرى المنيا

أعلن اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا موافقة الإدارة العامة للمرور علي ترخيص 60 سيارة فان 7 راكب تنفيذا لقرار المحافظ اللواء أسامة القاضي رقم 299 بشأن إحلال سيارات البيك اب محل سيارات الربع نقل في إطار الجهود المبذولة لتوفير وسيلة مواصلات امنه حفاظا علي الأرواح وآدمية تليق بالمواطنين.

وأكد رئيس مدينة المنيا أن هذه التراخيص جاءت في موعدها نظرا لكونها أحد أهم مطالب المواطنين خاصة بالقري غرب وشرق المنيا فقد تلقينا العديد الشكاوي من المواطنين وتفاديا لحوادث سيارات الربع بالطرق العامة.

وقال محمود سلاكه مدير إدارة مواقف مركز ومدينة المنيا إن هذه الموافقات جاءت لتؤكد اهتمام القيادات التنفيذية بتوفير مواصلات ادميه ومناسبه للمواطنين، حيث تمت الموافقة علي الأعداد المخصصة لكل من قري بني احمد الغربيه ونزلة حسين والمنيا الجديده مع تأكيد إدارة مواقف مركز المنيا بان الإعداد المخصصة لقرية طوخ الخيل لم يتقدم للحصول علي ترخيص أي من أصحاب سيارات الربع نقل حتي تاريخة مع التأكد أنه مازالت هناك فرصة متاحة للتقديم والحصول علي ترخيص السيارات المخصصة لطوخ الخيل.

وعلي المتقدمين سرعة التوجه لإدارة مواقف المنيا وبحوزتهم صورة الرقم القومي وصورة ترخيص السيارة ربع نقل لاستلام خطاباتهم والتوجه بها لإدارة مرور المنيا لإنهاء إجراءات الترخيص.