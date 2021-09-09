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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستبدالها بـ الربع نقل.. ترخيص 60 سيارة 7 راكب تعمل بالغاز الطبيعي بقرى المنيا

سيارات ال 7 راكب
سيارات ال 7 راكب بالمنيا

أعلن اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا موافقة الإدارة العامة للمرور علي ترخيص 60 سيارة فان 7 راكب تنفيذا لقرار المحافظ اللواء أسامة القاضي رقم 299  بشأن إحلال سيارات البيك اب محل سيارات الربع نقل في إطار الجهود المبذولة لتوفير وسيلة مواصلات امنه حفاظا علي الأرواح وآدمية تليق بالمواطنين.

 

وأكد رئيس مدينة المنيا  أن هذه التراخيص جاءت في موعدها نظرا لكونها أحد أهم مطالب المواطنين خاصة بالقري غرب وشرق المنيا فقد  تلقينا العديد الشكاوي من المواطنين وتفاديا لحوادث سيارات الربع بالطرق العامة.

 

وقال محمود سلاكه مدير إدارة مواقف مركز ومدينة المنيا إن هذه الموافقات جاءت لتؤكد اهتمام القيادات التنفيذية بتوفير مواصلات ادميه ومناسبه للمواطنين، حيث تمت الموافقة علي الأعداد المخصصة لكل من قري بني احمد الغربيه ونزلة حسين والمنيا الجديده مع تأكيد إدارة مواقف مركز المنيا بان الإعداد المخصصة لقرية طوخ الخيل لم يتقدم للحصول علي ترخيص أي من أصحاب سيارات الربع نقل حتي تاريخة مع التأكد أنه مازالت هناك فرصة متاحة للتقديم والحصول علي ترخيص السيارات المخصصة لطوخ الخيل.

 

وعلي المتقدمين سرعة التوجه لإدارة مواقف المنيا وبحوزتهم صورة الرقم القومي وصورة ترخيص السيارة ربع نقل لاستلام خطاباتهم  والتوجه بها لإدارة مرور المنيا لإنهاء إجراءات الترخيص.

المنيا الادارة العامة للمرور سيارات الغاز الطبيعى القيادات التنفيذية سيارة حفاظا على الأرواح اللواء اسامة القاضي شكاوى من المواطنين القاضي الإدارة العام

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