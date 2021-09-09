بايدن يعلن عن خطته لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، منح جميع الملقحين جرعة معززة ثالثة، مطالبا من حكام الولايات العمل على تلقيح كافة المعلمين في المدارس.

وقال بايدن في كلمة له: "سنحافظ على سلامة الأطفال عندما تفتح المدارس أبوابها، وأطلب من كل حكام الولايات العمل على تلقيح كافة المعلمين في المدارس".

وأضاف: "خطتي للحماية من متحور دلتا تعمل على زيادة الفحوصات والكمامات، كما تعمل على حماية الانتعاش الاقتصادي بعد تحقيق أرقام قياسية في عدد الوظائف".

وأكد: "لن نسمح لغير الملقحين بعرقلة جهود الانتعاش الاقتصادي، ووزارة الدفاع ستضاعف عدد فرق الصحة العسكرية للمساعدة في مواجهة كورونا".

وشدد على مسئوليته في مواجهة جائحة كورونا قائلا: "مسؤوليتي كرئيس للولايات المتحدة تقضي بحماية الشعب الأمريكي".

كما أكد البيت الأبيض أن وزارة العمل ستطلب من جميع أصحاب العمل الذين لديهم 100 موظف أو أكثر ضمان تلقيح القوى العاملة لديهم بالكامل أو إظهار اختبار سلبي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. حيث توظف هذه الشركات معًا أكثر من 80 مليون عامل.