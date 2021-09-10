أسرة ضحية الإهمال الطبي في أوسيم تنهار على الهواء: "عايزين حق بنتنا"

قال محمد غباشي، زوج ضحية الإهمال الطبي في أوسيم، إن الطبيب المتابع لحالة زوجته الحامل والتي توفيت بعد إنجابها مباشرة، هو الذي أخبرهما بأنه يجب أن تلد من خلال جراحة "قيصرية" وليس بشكل طبيعي.

وأضاف محمد غباشي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن حالة زوجته الراحلة كانت طبيعية وبصحة جيدة، ونبضها ونبض الجنين كذلك، ورغم ذلك إلا أن الطبيب أخبره بأنها ستبقى معهم في المستشفى لمدة 3 أيام لخطورة جرح الولادة، وهو ما تبين عدم صحته لاحقا.

فيما قال جمال سليم، والد ضحية الإهمال الطبي "فاطمة"، إن آخر ما قالته ابنته له قبل وفاتها مباشرة "احضني أوي يا با، وادفني جنب أمي بالنهار مش بليل"، موضحا أنها طالبته بحقها جراء ما تعرضت له من إهمال طبي في هذا المركز.