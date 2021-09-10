قبل السوبر الإفريقي لكرة اليد.. نادي الزمالك يرحب بمبادرة نبذ التعصب بين قطبي الكرة المصرية

قال حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، إن مجلس إدارة كلا من نادى الأهلي و الزمالك يجمعهما علاقات وطيدة و لا يوجد أي خلافات بين مجلسي الإدارة .

و أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، أن المباراة الأهلي و الزمالك غدا سوف تليق باسم مصر، مشيرا إلى أن الناديين هم القوام الأساسي لمنتخب مصر في جميع الألعاب .

وأشار إلى أن فضيلة الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، قد أطلق مبادرة مساء أمس لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك داعيًا محمود عبد الرازق شيكا بالا قائد الزمالك وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة إلى مبادرة لجمع كل الأطراف الرياضية من فريقي الأهلي والزمالك في جلسة بمسجد الفتاح العليم وطي صفحات الإساءة والشتائم بين عموم الفرق الرياضية .

وطالب لبيب جماهير الفريقين بنبذ العنف والتعصب احتراما لتاريخ الناديين الكبيرين، متمنيا أن تكون مباراة الأهلي والزمالك على قدر كبير من الاحترام والحب والروح الرياضية والأفضل هو من يفوز.