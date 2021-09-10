أبرز تصريحات إسعاد يونس مع أمير كرارة.. عادل إمام نفذ وعده لي.. وحقيقة ارتدائها الباروكة بشكل مستمر

حلت الفنانة إسعاد يونس ضيفة على برنامج "سهرانين" اليوم، مع أمير كرارة، في أولي حلقات الموسم الجديد.

نفذ وعده.. إسعاد يونس تتحدث عن عادل إمام وكواليس أول بطولة معه

وتحدثت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، عن قوة العلاقة بينها وبين الزعيم عادل إمام، قائلة: "قولت لعادل إمام أنا عاوزة أعمل بطولة معاك ونفذ وعده وكلمني للعمل معه في فيلم شعبان تحت الصفر".

إسعاد يونس تتحدث عن كواليس فيلم يارب ولد

وتحدثت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، عن فيلم "يارب ولد"، قائلة: "كل ما الفيلم يتعرض اتفرج عليه وبحسد نفسي علي العمل مع كوكبة من النجوم علي رأسهم فريد شوقي وسمير غانم ودلال عبد العزيز وأحمد راتب".

أمير كرارة يكشف على الهواء حقيقة باروكة إسعاد يونس

ووجه أمير كرارة سؤالا للفنانة إسعاد يونس، عن حقيقة ارتدائها الباروكة بشكل مستمر، وقالت اسعاد يونس:" بقالي 8 سنين في العمل الإعلامي وعمري ما لبست باروكة الا من فترة قصيرة عندما كان عندى تصوير تلفزيوني وكان شعري يتساقط".

إسعاد يونس: لهذا السبب شاركت في فيلم 200 جنيه

وعن سبب غيابها طوال الفترة الماضية عن التمثيل، قالت :" لم يعرض عليّ أي أدوار مناسبة وقررت العودة عندما عرض عليّ فيلم 200 جنيه لجودة السيناريو ومشاركة العديد من النجوم الكبار.

إسعاد يونس تكشف عن كواليس مشاركتها مع أحمد زكي في فيلم السادات

وتحدثت عن كواليس فيلم السادات مع النجم الراحل أحمد زكي، قائلة:"أنا شاركت في فيلم واحد مع الفنان أحمد زكي اسمه أبو الدهب، وسبب من أهم اسبابي للمشاركة في هذا العمل حبي لأحمد زكي، لافتة إلي أن الراحل كانت تجمعه بها علاقة صداقة قوية للغاية".