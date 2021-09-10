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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: الزملوط يتابع أعمال الإنشاءات بالمبنى الإداري الجديد ويكرم السكرتير العام السابق وعاصفة ترابية تضرب المحافظة

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بالمبنى الإداري الجديد

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العمل بالمبنى الإداري الجديد الجاري إنشاؤه لاتخاذه مقرًا إضافيًا تابعًا لديوان عام المحافظة، يرافقه في ذلك عددٌ من التنفيذيين المعنيين.

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حيثُ وجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وتجهيز الطابق الأول (مركز التدريب التكنولوجي) تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة. 

وعلى صعيدٍ آخر، كلّف الزملوط الوحدة المحلية بالتوسع في إنشاء مزيد من الأكشاك على الطراز الحديث بجوار مبنى السينما، لطرحها للشباب الراغب في العمل.

وفي ذات السياق تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من المشروعات الزراعية الرائدة بالمحافظة شمال مدينة الخارجة، يرافقه لفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

واستهلّ جولته بتفقد ثلاجة حفظ التمور الجديدة بمزرعة الطحّان والتي تصل طاقتها الاستيعابية ل (٢٠٠٠) طن. 

كما تفقد معامل تربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، والصُوَب الزراعية بمختلف المشروعات، مُشِيدًا  بإنتاج المحاصيل الزراعية الجديدة وغير التقليدية.

وشدّد المحافظ خلال زيارته على ضرورة وجود حرمٍ آمن حول أبراج الكهرباء يُحظَر تجاوزه من قِبَل المزارعين.

عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد

تعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، لعواصف ترابية ضربت جميع مناطق المحافظة والطرق السريعة بها مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

 

وتسببت العواصف، في انعدام الرؤية على الطرق السريعة، في الوقت الذي رفعت فيه أجهزة الأمن درجة الاستعداد القصوى بتشديد التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق؛ لإسداء النصح للسائقين ورواد الطرق؛ لتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات.

 

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، تشكيل غرفة عمليات لتلقى أي بلاغات بتأثر الطرق بحالة الطقس السيئة التي تتعرض لها المحافظة.

 

ووجهت مديرية أمن المحافظة تحذيرات مشدد لقائدي المركبات وسائقي الأجرة على الطرق الرئيسية والسريعة بعدم تجاوز السرعات المقررة وضرورة توخى الحذر الشديد فى حال استمرار هبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة تجنبًا لوقوع حوادث.

محافظ الوادي الجديد يكرم سكرتير عام المحافظة السابق 

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الإحتفالية التي أقامتها المحافظة لتكريم اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة السابق والذي تم تعينه سكرتيراََ عاماََ لمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة الجديد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ومديري .

وقدم المحافظ خلال كلمته، الشكر والعرفان للسكرتير العام السابق لجهوده وتفانيه خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنياََ له التوفيق في مهام منصبه الجديد، و مؤكداََ علي ضرورة التعاون والإخلاص لتحقيق صالح العمل وخدمة المواطن ورفعة الوطن بإختلاف مواقع العمل .

وخلال الإحتفالية ، أعرب الزملوط عن تقديره وشكره للقيادة السياسية لدعم إختيار أبناء المحافظة من ذوي الكفاءات بالمناصب القيادية، وتقديم القدوة والنموذج لتشجيع المتفانين في أداء عملهم بكافة مواقع الإدارة المحلية.

 

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محافظ الوادي الجديد يكرم سكرتير عام المحافظة السابق

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