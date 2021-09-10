عقب رحيله بدون مقابل .. الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مروان محسن

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي ، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التي قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط.

وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادي لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادي يترك له حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون حصول الأهلي على أي مقابل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلي وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدًا من أبناء النادي.

الزمالك بالأبيض والأهلي بالأحمر في السوبر الأفريقي لليد

أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، الذي عقد مساء اليوم الخميس، عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي، بينما يرتدي الأهلي الزي الأحمر التقليدي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة من مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر الاجتماع الفني مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، وإيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وتامر فكري مراقب الحكام بالاتحاد الأفريقي، وممثلي الزمالك والأهلي.

وخلال الاجتماع تم التأكد من سلبية مسحات الكشف عن فيروس كورونا لكلا الفريقين، وكذلك استعراض الزي الخاص بكل فريق.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الأفريقي، سيشارك في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في أكتوبر المقبل.