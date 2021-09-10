كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق اللجنه الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد عقب تعيين كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة “ الزمالك ” أن اللجنه تواصلت مع حسن شحاته من أجل أن يقود المنتخب الأول وأعلن شحاته موافقته على الأمر مشددا أن فكره أن يتم اختيار مدرب اخر أمر سيىء ولا يليق هذا التعامل باسم بحجم شحاتة.

واضاف أنه يدعم الجهاز الفني الجديد للمنتخب مشددا أن المنتخب لديه مباريات هامه خلال الفترة المقبله في التصفيات المؤهله لكاس العالم .

وتابع أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب كله من أبناء الأهلي ولكن الأمر لا يشكل أزمة مشددا أن اختيار ضياء السيد جاء لعلاقته القويه باللاعبين .

وأكمل أن وائل جمعه نجم الأهلي عاد مره أخرى للعمل الإداري عقب اختيار كمدير للمنتخب الأول .

البدري يوجه رسالة للجهاز الفني الجديد للمنتخب

يهنئ الكابتن حسام البدرى المدير الفني السابق للمنتخب الوطني أعضاء الجهاز الفنى الجديد لمنتخبنا الوطنى بقيادة كارلوس كيروش عقب تكليفهم رسميآ باستكمال المسئولية خلال الفتره المُقبلة .. مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الآمال المُنتظرة للصعود لكأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية.

كما وَجه خالص شكره وتقديره لكل اللاعبين على ما بذلوه من مجهود وتحملهم كافة الصعوبات والظروف الاستثنائية من أجل تحقيق كل النتائج والأهداف المطلوبة خلال فترة ولايته.