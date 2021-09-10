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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

#سوبر_اليد_يا أهلي يتصدر تريند تويتر قبل مباراة اليوم مع الزمالك

صدى البلد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #سوبر_اليد_يااهلي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك لتشجيع فريق نادي الأهلي لكرة اليد قبل مباراة اليوم مع فريق نادي الزمالك.

وتصدر الهاشتاج #سوبر_اليد_يااهلي قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشال ميديا لتشجيع فريق نادي الأهلي لكرة اليد وتحفيزهم علي الفوز، وجاءت التعليقات كالآتي:

 

  • احنا قادرين نعملها.
  • فاضل خطوة واحدة علي البطولة.
  • يلا يا اهلي فرحونا.
  • يلا نكسب السوبر.
  • كلنا معاكم.
  • يالا يارجاله فرحونا بكأس سوبر اليد #سوبر_اليد_يااهلي.

وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي، يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ويدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائى سمير مخلوف وسمير كريشان والذي يقام يوم الجمعة القادمة فى السابعة مساءً على صالة حسن مصطفى.

 

وسيقتصر الحضور في المباراة  على 40 فردا بحد أقصى لكل نادٍ يشمل أعضاء مجلس الإدارة.

 

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الإفريقي سيشارك في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.

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