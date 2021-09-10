عاجل
الصحة توضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا "الصحة" تعلن الفئات الممنوعة والأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا نشرة الفن.. تفاصيل حادث مغني المهرجانات حودة بندق وسبب اعتذار شركة إنتاج مسلسل درة للشعب الكويتي موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج السوبر الأفريقي يتصدر تويتر قبل مباراة الأهلي والزمالك.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها.. ميسي عبر انستجرام احتفالا بـ لقب كوبا أمريكا: يوم لا ينسى اليوم.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشف حساب الأهلي في السوبر الأفريقي لليد قبل مواجهة الزمالك

صدى البلد

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة السوبر الأفريقي لليد بين الاهلي والزمالك علي صالة حسن مصطفي بمدينه السادس من اكتوبر .

 

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، الذي عقد مساء الخميس، عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي، بينما يرتدي الأهلي الزي الأحمر التقليدي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة من مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وسيشارك بطل كأس السوبر الأفريقي، سيشارك في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في أكتوبر المقبل.

 

ويشارك الأهلي في البطولة عقب اعتذار فريق النجم الساحلي التونسي بطل الكؤوس الإفريقية عن المشاركة، فيما يتواجد الزمالك بصفته بطل كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

 

تاريخ الاهلي في مباراة السوبر الافريقي 



كانت أولى مشاركات الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، عام 2013 وخسر اللقب وقتها أمام النجم الساحلي التونسي، في المباراة التي أقيمت بتونس؛ ليخسر اللقب مجدداً في العام التالي أمام الترجي التونسي.



أما المشاركة الثالثة كانت عام 2017 في مدينة أغادير المغربية، وفاز باللقب الأول في تاريخه على حساب منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 29/23؛ ليخسر اللقب أمام نفس المنافس بعدها في عامين متتاليين "2018 و 2019" على الترتيب.



ويأمل النادي الأهلي في مواصلة صحوته الأخيرة، بعدما فاز بكأس مصر ولقب إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس على حساب وداد سمارة المغربي.

 

 

 

الأهلي والزمالك كأس العالم للاندية السوبر الإفريقي الأهلى الزمالك كأس العالم

موضوعات متعلقة

ملابس غير لائقة .. جامعة ترسل إنذارا بالفصل لطالبة بسبب تنورة قصيرة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة..رسالة شكر من الأهلي لـ مروان محسن..أوناجم في قائمة الزمالك..المصري يكشف ملامح المدير الفني الجديد

سجل حافل لـ الزمالك في السوبر الإفريقي قبل مواجهة الأهلي

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الكيمياء ..غدا

أيهما أفضل يوم الجمعة.. الصلاة على النبي أم قراءة القرآن؟

هاتف جوجل Pixel 5A 5G يحصل على الإصدار التجريبي الأخير من أندرويد 12

أحلام البسطاء أوامر.. أهالي قرى المنيا: حياة كريمة حققت أحلامنا.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

تفاصيل حادث مغني المهرجانات حودة بندق وتطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ