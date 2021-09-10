كشف حساب الأهلي في السوبر الأفريقي لليد قبل مواجهة الزمالك

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة السوبر الأفريقي لليد بين الاهلي والزمالك علي صالة حسن مصطفي بمدينه السادس من اكتوبر .

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، الذي عقد مساء الخميس، عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي، بينما يرتدي الأهلي الزي الأحمر التقليدي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة من مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وسيشارك بطل كأس السوبر الأفريقي، سيشارك في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في أكتوبر المقبل.

ويشارك الأهلي في البطولة عقب اعتذار فريق النجم الساحلي التونسي بطل الكؤوس الإفريقية عن المشاركة، فيما يتواجد الزمالك بصفته بطل كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

تاريخ الاهلي في مباراة السوبر الافريقي





كانت أولى مشاركات الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، عام 2013 وخسر اللقب وقتها أمام النجم الساحلي التونسي، في المباراة التي أقيمت بتونس؛ ليخسر اللقب مجدداً في العام التالي أمام الترجي التونسي.





أما المشاركة الثالثة كانت عام 2017 في مدينة أغادير المغربية، وفاز باللقب الأول في تاريخه على حساب منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 29/23؛ ليخسر اللقب أمام نفس المنافس بعدها في عامين متتاليين "2018 و 2019" على الترتيب.





ويأمل النادي الأهلي في مواصلة صحوته الأخيرة، بعدما فاز بكأس مصر ولقب إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس على حساب وداد سمارة المغربي.