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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إلينوي

صدى البلد

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن 6 أشخاص أصيبوا بحادث إطلاق نار بمنطقة إيست سانت لويس بولاية إلينوي الأمريكية.

قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن الشرطة: "تلقت الشرطة مساء الخميس معلومات تفيد بإمكانية إصابة 12 شخصًا بإطلاق نار، حتى الآن، تم تأكيد معلومات حول إصابة ستة أشخاص فقط، ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم".

وشنت السلطات حملة مطاردة للمشتبه بهم الذين اصطدموا بسيارة أثناء الفرار بقطار ركاب في ولاية إلينوي وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية عن رئيس البلدية وسلطات إنفاذ القانون.

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ونقلت شبكة "سبوتنك" عن الشرطة قولها إن ثلاثة مشتبه بهم فتحوا النار قبل محاولتهم تجاوز قطار عند معبر سكة حديد قريب بولاية إلينوي حيث صدم القطار عربة الهروب.

وذكرت الشبكة أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم في منطقة غابات مجاورة.

وقالت الشبكة نقلاً عن مسؤولين في شركة السكك الحديد "مترولينك"، إن نحو 10 ركاب من القطار يخضعون للفحص في الموقع بحثًا عن إصابات محتملة.

وتشتهر "إيست سانت لويس"، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 25 ألف نسمة في الركن الجنوبي الغربي من إلينوي بالجريمة والفقر.

أمريكا إلينوي ولاية إلينوي الأمريكية اطلاق نار

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