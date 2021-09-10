اليوم.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل

كشفت القناة الأولى خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المياه سيتم قطعها عن منطقة شبرا الخيمة و بهتيم اليوم الجمعة لمدة 4 ساعات.

وقد أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق: (شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل)، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 12 منتصف ليل الجمعة الموافق 10- 09- 2021، وحتى الساعة الـ 4 صباح غد السبت الموافق 11–09–2021، وذلك لمدة 4 ساعات، نظراً لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.