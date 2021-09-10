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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استخدام النانوتكنولوجي في طب الأسنان.. تفاصيل

صدى البلد

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقريرا عن نشر أول مرجع دولي للعلاج باستخدام النانوتكنولوجي في علاج طب الأسنان.

وقالت منى رياض، الأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية الطب جامعة القاهرة،  إن فكرة استخدام النانو تكنولوجي في العلاج بدأت أكثر من 13 عاما، متابعة: بدأت دراسة الفكرة وإمكانية تطبيقها في طب الأسنان.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعداد المرجع العلمي الدولي الأول من نوعه في مصر وذلك في مجال العلاج التحفظي  لتخصصات طب الفم والأسنان من خلال استخدام تقنية النانو تكنولوجي والتي يتم تطبيقها لأول مرة، وتم نشر المرجع دوليا وذلك بالتعاون مع الناشر الدولي السيفير.


وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا  بكل ما هو جديد في التخصصات المختلفة، وبما تتواكب مع التطور العالمي للبحث العلمي التطبيقي، مقارنة بنظرائها في الجامعات المرموقة،  وبما يعود بالنفع علي المجتمع والناس، وهو ما يتحقق فيما تقدمه مستشفيات جامعة القاهرة وكلية طب الفم والاسنان والتي تعد من التخصصات ذات التصنيف المتقدم دولياً.


فيما كرم الدكتور الخشت،  الفريق البحثي القائم علي إعداد المرجع العلمي وهما  الدكتورة منى رياض، الأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الاسنان، والدكتورة شيرين حافظ الأستاذ المساعد بقسم العلاج التحفظي، وذلك لجهودهما وتميزهما في اعداد المرجع العلمي الدولي الأول لمصر في مجال العلاج التحفظي باستخدام تقنية النانوتكنولوجي.

 

من جانبه قال الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان ، أن أهمية المرجع ليس لكونه  الأول من نوعه فقط فى مجال العلاج التحفظي على مستوى جميع كليات طب الأسنان بمصر، لكنه سيساهم في تطور علاجات أمراض الفم بشكل كبير عبر تقنية "النانوتكنولوجي"، بالإضافة إلى استخدام تقنية النانو مستقبلاً في هندسة أنسجة الأسنان.

 

و أشارت الدكتورة ألفت حسانين رئيس قسم العلاج التحفظي بكلية طب الاسنان، الى التوسع في استخدام تقنية "النانو تكنولوجي" لتطوير الأدوات التي تساعد الأطباء على التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض الفم، لافتةً الى العمل على اتاحة المرجع بجميع المكاتب العلمية ليصبح مرجعا علميا متخصصا لجميع أطباء الأسنان على مستوى العالم.


 

نانوتكنولوجي طب الأسنان جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت اخبار التوك شو

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