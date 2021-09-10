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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. محمد بن سلمان يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي.. شاهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الأمير محمد جانب  بن عبد العزيز ولي العهد السعودي مساء أمس الخميس في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية الروسية ليونيد سلوتسكي.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فقد "جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى مشعل بن فهم السلمي.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تصميم المملكة على تعزيز التعاون مع روسيا لـ"تحقيق الأمن ومواجهة تحديات اليوم".

وقال بن سلمان، خلال اللقاء الذي جرى الشهر الماضي على هامش فعاليات "الألعاب العسكرية الدولية 2021" في روسيا : "أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لمعاليكم حرص واهتمام هذه البلاد على تنمية وتوطيد هذه العلاقة التاريخية، ونحن على ثقة تامة بأننا سوف نعزز هذه العلاقة في المستقبل لترقى هذه الطموح وتطلعات قيادتينا لرعاية مصالح شعبينا لاستمرار التنمية والرخاء والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وشدد بن سلمان على أن التعاون بين روسيا والسعودية سيسهم في الرد المشترك على كل تحديات اليوم، لافتا إلى أنه ستتطلب من البلدين مزيدا من التعاون والجهود.

وخلال اللقاء وقع شويغو وبن سلمان على اتفاقية حول تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والسعودية.

الأمير محمد بن سلمان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي وكالة الأنباء السعودية السعودية مشعل بن فهم السلمي

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