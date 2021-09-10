مصرع شخص و إصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي قنا

لقى شخص مصرعه و أصيب ٤ آخرين من أسرة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا - سفاجا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا ، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا - سفاجا ، نتج عنه مصرع شخص ، و إصابة ٤ آخرين حال استقلالهم السيارة.

تبين مصرع عادل أيوب كامل، و إصابة نجلته جومانة، و كامل عادل كامل، و ماجد كسبان، و نجلاء جرجس .

دفع مرفق اسعاف قنا ، بـ ٣ سيارات لنقل الجثة إلى المشرحة و المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضرا بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.