وزير الخارجية الجزائري: العالم العربي يحتاج إلى نهضة فكرية وسياسية

أكد رمطان لعمامرة ، وزير الخارجية الجزائري، إن العالم العربي يحتاج إلى نهضة فكرية وسياسية ، خاصة أن الملفات الساخنة تتطلب حلول ومعالجة .

وأضاف رمطان لعمامرة ، خلال تصريحات خاصة لإكسترا نيوز : أن دولة فلسطين كانت ولا زالت أساس التضامن ، والعالم العربي يحتاج لانتفاضة عقول لتغير الأحداث .

وقال رياض المالكي ، وزير خارجية فلسطين : إن هناك تجاوب كبير من قبل الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية ، وقبول لكافة القرارات التي تقدمها فلسطين.

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين تعتبر وكالة دولية أنشئت في عام 1948 وميزانيتها تصل لـ 1.2 مليار دولار وتلك الميزانية يتم تمويلها من خلال التبرعات الاختيارية.

وأضاف أحمد أبو الغيط في كلمته في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية،: "الكثير من الدول العربية تساهم في دعم الاونروا ومنهم الكويت السعودية والجزائر ومصر".