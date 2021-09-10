نائب محافظ القاهرة: تعظيم الاستفادة من المبالغ وسرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جسهان عبد المنعم على تعظيم الاستفادة الكاملة من بنود الخطة الاستثمارية وتنفيذ جميع البنود التى وضعت من اجلها بالاضافة لتوجيه رؤساء الأحياء بذلك ودراسة ومناقشة اى عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين والتأكيد على تذليل هذه المعوقات أو العقبات.

تتضمن الخطة التطوير الدائم واقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر والتى من شأنها ان توفر له كل سبل الراحة والامان كما تمكنه من ان يعيش ويتمتع بمجتمع راقى متحضر، ويأتى ذلك بالتزامن مع مواجهة عدة تحديات وعلى رأسها جائحة كوروناويرجع ذلك لسعيها الداؤب وحرصها الشديد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتلبية احتياجات المواطن.

فى السياق ذاته عقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية برئاستها وبمشاركة جميع رؤساءاحياء المنطقةالجنوبية ومديرى الطرق والتخطيط بالمنطقة الجنوبية واحيائها لمناقشة الخطة للعام الحالى.

ووجهت نائب المحافظ بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق



وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الانارة ، واشارت إلى انه تم تخصيص مبالغ معدة لهذا الشأن ويجب الاستفادة القصوى منها لتعود بالفائدة على المواطن .

وقد تم عرض مقترح لكل حى من قبل رؤساء الاحياء بشأن تطوير او رفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية وجهت نائب المحافظ بضرورة اعداد ميزانية للرصف والانارة بحى الخليفة تشمل عمل انترلوك ورصف بشوارع الحى وتحديدابشارع الاشراف والسلطان حسن ليتم الرصف وتركيب الانترلوك.

كما وجهت باحلال وتجديد اعمدة الانارة واستخدام الاعمدة التى يتم احلالها بالشوارع الجانبية كما اكدت على ان يكون من ضمن خطة العام الجديد لحى المقطم تطوير ورفع كفاءة شارع ٩ ووجهت لحى البساتين بضرورة اضافة شارع اللاسلكى ضمن الشوارع المقرر رفع كفاءتها وجهت ايضا بضرورة عمل جدول باسماء الميادين و الشوارع المطلوب تطويرها او رفع كفائتها لجميع الاحياء كما لفتت نائب المحافظ للاهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق بالاضافة إلى التأكيد على رفع كفاءة الطرق وترميم المطبات الصناعية و رفع كفاءة البردورات.

كما اوضحت اهمية المشاركة المجتمعية فى المساهمة فى اعمال تطوير وتجميل الميادين تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدنى.

وأكدت أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ياتي فى اطار تحقيق المبادرة القومية التي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه والتى من شأنها تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.

واضافت ان هذا التطوير من شأنه ان يضفى مظهر راقى وجمالى يتمتع به المواطن ويجعل مظهر الشوارع والميادين يعبر عن مدى الرقى والحضارة و أكدت على ضرورةوضع تصور كامل و جدول زمني للاعمال .

كما تبيهت على انهاء اعمال الخطة الاستثمارية لجميع رؤساء الاحياء خلال فترة وجيزة.

وفى سياق متصل أكدت على ضرورة تكثيف حملات النظافة والاشغالات بنطاق جميع الاحياء بالاضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبانى الادارية للاحياء وبالشوارع ايضا بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار العدوى كوروناالمستجد إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لادارة ازمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء ومتابعة مواعيد الغلق للمحلات والسناتر التعليمية وارتداء الكمامات كما اكدت على الجميع بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال المرور حفاظا على صحتهم وسلامتهم واعداد تقرير يومى بذلك.

241443005_1917979958381332_873646094706299356_n (1)

241662877_1917980058381322_7214133465390738725_n

241687905_1917980008381327_598951382299492103_n

241698593_1917980225047972_7194717158590877295_n