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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تنقل اليوم 10 آلاف راكب على متن 87 رحلة جوية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الجمعة، 87 رحلة جوية لنقل أكثر من 10 آلاف راكب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنظم مصر للطيران، 87 رحلة جوية بمعدل 67 رحلة دولية إلى كل من عمَان، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لارناكا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، بروكسل، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، ميلانو، البحرين، روما، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.

كما تسير مصر للطيرا، 17 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10949 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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