أول تعليق من روسيا على تلويح أوكرانيا بإمكانية اندلاع حرب بينهما

أعرب قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، عن أسفه إزاء تصريحات رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بشأن احتمالية اندلاع حرب مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول ردة فعل الكرملين على هذه التصريحات: "نأسف لذلك".

وتابع بيسكوف معلقاً عما إذا كان الكرملين يرى خطرا بعد تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن احتمال نشوب حرب بين أوكرانيا وروسيا "لا نريد الغوص في أي توقعات مروعة".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم، أن هناك احتمالية لنشوب حرب بين بلاده وروسيا.

وقال زيلينسكي خلال مشاركته بمنتدى "يس برينستورمينج" ردا على سؤال حول إمكانية اندلاع حرب محتملة مع روسيا: "أعتقد أن هذا ممكن".

واستدرك زيلينسكي قائلا، إن تصاعد الأحداث بين روسيا وأوكرانيا سيكون خطأ رغم ذلك.

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده مستعدة للانضمام إلى حلف الناتو، وتعتقد أنها بحاجة إلى هذا الحلف.